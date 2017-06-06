综述：阿拉伯多国与卡塔尔断交 指责其支持伊斯兰武装分子和伊朗

路透迪拜6月5日 - 多个阿拉伯大国周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗，这在特朗普两周前才刚呼吁穆斯林国家打击恐怖主义之际，简直就是旧伤未愈又添新疤。

沙特、埃及、阿联酋和巴林协同行动，切断同卡塔尔的外交关系。也门、利比亚东部政府和马尔代夫后来也宣布与卡塔尔断交。交通联系关闭，引发了卡塔尔的物质供应短缺。

卡塔尔谴责上述行动基于其支持武装分子的谎言。与沙特一样，卡塔尔经常被指责为伊斯兰主义者提供资助。

伊朗将特朗普上月出访中东归咎于沙特，呼吁各方克服他们之间的分歧。伊朗与沙特长期不睦，是上述行动背后的针对对象。

“正在发生的这一切，是这场剑舞的初步结果，”伊朗总统鲁哈尼的副幕僚长Hamid Aboutalebi发帖称，他指的是特朗普与沙特国王会面时，曾参与跳当地的传统舞蹈。

上述海湾三国关闭所有与卡塔尔的交通联系，限令卡塔尔游客和居民在两周内离境。沙特、巴林和埃及还禁止卡塔尔飞机着陆，同时还禁止卡塔尔飞机经过他们的领空。

卡塔尔股市重挫7.3%，部分顶级蓝筹股受创最重，一些埃及银行表示暂停与卡塔尔银行交易。

阿联酋与沙特停止对卡塔尔出口白糖，由于在斋戒月期间需求较高，因此可能对消费者造成冲击。一名侨民表示，部分卡塔尔居民已开始囤积食物与生活用品。

“人们涌进超市抢购食物，尤其是进口食物...一片混乱，我以前从来没见过这种景象，”住在多哈的侨民Eva Tobaji购物后对路透表示。

卡塔尔约八成的食物需求是通过湾区较大的阿拉伯邻国来满足。贸易消息人士指出，在危机缓解前，卡塔尔物资短缺的情况可能加剧。

不过，埃及、阿联酋与沙特可能易受报复行动的冲击，因为这些国家高度仰赖卡塔尔的液化天然气。

**情势令人担忧**

特朗普造访沙特期间，对伊朗和恐怖主义问题发表强硬言论，被认为为此次外交危机埋下祸根。

日内瓦安全政策中心国际风险韧性部负责人Jean-Marc Rickli表示，“因为美国新总统上台，海湾的势力平衡发生了变化：特朗普强烈反对政治伊斯兰(political Islam)和伊朗。”

“他完全支持阿布扎比和利雅得，后者则不愿与伊朗或穆斯林兄弟会宣扬的政治伊斯兰理念妥协。”

美国政府一位高官表示，美国希望此次争端快速解决，不希望看到“永久的裂痕”。

美国国务院一位官员称，美国与所有海湾国家的伙伴关系至关重要，呼吁各方迅速消除他们的分歧。

美国军方称对其在海湾地区的军事行动没有影响，其主要是防范伊朗，并称感谢卡塔尔长期支持美军驻扎并致力于地区安全。

这场外交风波也影响到卡塔尔作为2022年世界杯足球赛主办国的国际声誉。

国际足联(FIFA)周一称，与卡塔尔2022年世界杯组委会保持“正常联系”，但对外交情势不予置评。(完)