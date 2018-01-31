国信证券被中国证监会调查 因公司保荐及财务顾问业务涉嫌违规

路透上海1月31日 - 中国大型券商国信证券(002736.SZ)周二晚公告称，周二公司收到中国证监会调查通知书，因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其立案调查。

公告指出，经公司核实，公司系因2013年-2014年担任某上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问及其申请恢复上市的保荐机构，涉嫌违反相关规定而被立案调查。

国信证券称，公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司经营状况正常。

公告未透露国信证券被查所涉公司细节。不过据国内媒体昨晚报导，从接近监管层人士处获悉，国信证券被调查所涉项目，正是如今进入多事之秋的*ST华泽(000693.SZ)并购案。

*ST华泽的前身*ST聚友早年因常年亏损而被暂停上市。2012年起，*ST聚友开展重大资产重组并试图恢复上市。2013年-2014年间，国信证券多次对重大资产重组、关联交易、盈利预测实现情况等出具独立的核查意见。重新上市后的2013年、2015年内，*ST华泽并未兑现其业绩预测。2015年11月，*ST华泽因涉嫌信息披露不实等问题被证监会立案调查。

国信证券周二收报13.03元，过去一个月累计涨20.1%。（完）