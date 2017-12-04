现金贷严监管冲击中小银行 强零售业务银行将受益--国泰君安

路透北京12月4日 - 中国国泰君安证券银行团队周六发布报告称，监管层对现金贷业务措施严厉，预计将有较大比例市场参与者被清理出市场；部分客群会转向直接提供信用贷款产品银行寻求服务，因此预计业务将不断向龙头集中，信用贷款业务实力强的银行将因此受益。

报告并指出，对作为现金贷平台的资金提供方而言，“助贷”模式和购买ABS都走入历史，必将对部分开展此类业务的中小银行造成冲击。

“监管落地、行业规范的情况下，率先布局零售业务尤其是信用业务类的银行将因此受益，包括平安银行(000001.SZ)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等。”报告称。

报告指出，现金贷只是一类贷款业务或产品，银行、电商、第三方支付公司、网贷平台、小贷公司等机构都能做，但除银行外，几类现金贷参与机构都属于“非存款类放贷组织”，不能通过吸收存款获取资金，资金成本普遍较高。

同时，相关法律法规还通过杠杆率对现金贷的资金来源进行限制。以小贷公司为例，目前杠杆率普遍在1-3倍，这与快速增长的贷款规模极不匹配。为使杠杆率符合监管要求，相关公司一方面通过发行ABS、金融资产交易平台转让收益权等实现资产出表，另一方面，与银行等金融机构开展“助贷”模式。

因此，限制杠杆也成为此次监管政策的重要内容，如禁止通过销售、转让本公司的信贷资产；禁止通过网络借贷信息中介机构融入资金；以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行，但不得进一步放宽。

“这也就意味着，此前通过ABS等方式‘出表’以绕过杠杆限制的行为已经行不通。根据‘实质大于形式’原则，只要是融入的资金都与表内融资合并计算杠杆率，对小贷平台的业务扩张有相当大的影响。”报告称。

报告并预计，目前各地对杠杆率暂时没有统一要求，未来可能会实行全国统一的标准，以避免地方监管部门通过政策倾斜吸引小贷公司设立。

就银行的影响方面，对于直接提供信用贷款产品的银行而言，由于其一般通过信用卡中心等部门，或成立消费金融公司提供类似现金贷的信用贷款产品，因牌照齐全、风控严格，预计监管政策不会对银行现金贷业务造成负面冲击。

“监管落地后，尾部平台不断离场、但借贷需求又切实存在，部分相对优质的客群会转向银行寻求服务，因此预计业务将不断向龙头集中，信用贷款业务实力强的银行将因此受益。”报告称。

而对于作为现金贷资金方的银行而言，其主要通过两种方式提供资金，一是“助贷”模式，二是购买平台发行的ABS。“由于资金出借的收益率较高，又无需支付风控、管理等成本，还能参与“普惠金融”业务，因此这两种方式尤其受城商行、农商行喜爱。”

但根据此次监管政策要求，“助贷”业务应当回归本源，不得将授信审查、风险控制等核心业务外包，同时也不得撮合银行业金融机构资金参与P2P网络借贷；银行业金融机构及其发行、管理的资产管理产品不得直接投资或变相投资以“现金贷”、“校园贷”、“首付贷”等为基础资产发售的(类)证券化产品或其他产品。

这也就意味着，银行为现金贷提供资金的两类主流模式都将走入历史。因此必将对部分开展此类业务的中小银行造成冲击。具体执行中，预计将禁止增量，逐步清退存量。

中国央行和银监会上周五晚间联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知称，未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务；将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。（完）