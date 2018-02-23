长城汽车与宝马签署意向书 研组合营在新能源汽车领域展开合作

路透香港2月23日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)周五宣布，与德国宝马(BMWG.DE)签署意向书，双方将对以合资公司形式在新能源汽车领域展开合作的可行性进行评估；有关投资规模、商业模式等细节则尚未确定。

据长城汽车的公告，意向书并不具有法律约束力，而由于未来市场情况及相关政策可能发生变化，意向书的履行及具体协议的进一步签署具有不确定性。

“如果双方合资合作能够顺利实施，预期会提升公司技术水平和品牌溢价能力，有利于满足消费者的需求，进一步开拓国内外新能源汽车市场，但实际效果目前尚无法评估。”长城汽车称。

公告指，双方今天在北京签署了该意向书，并正在对以中外合资公司形式在新能源汽车领域开展合作的前景和可行性进行评估。合资公司的合作尚需履行双方相关的决策程序，和相关部门的审批或备案程序。

双方并已就成立合资公司达成共识，其中包括长城汽车或其关联方将会是合资公司的多数股东，而宝马或其关联方则为少数股东；对于合资公司的合作模式与车型平台展开进一步探讨，以实现合作目标；在适用法律允许的范围内，合资公司将主要聚焦于新能源汽车的开发、采购与生产及其他相关活动；签署意向书，双方将进一步决定投资规模，建立商业模式及完成项目可行性研究。双方在签署意向书后将立即开始关于正式的合资合同的磋商。

长城汽车与宝马于2016年4月18日签署了关于探讨和开发纯电动汽车和传统动力汽车可行性的保密协议，又于2017年2月21日签署了关于对MINI品牌汽车合作的可行性进行探讨和评估的协议。（完）

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