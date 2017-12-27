香港热股：白云山H股复牌盘初涨逾6%，此前公布增持广州医药三成股权

路透香港12月27日 - 广州白云山医药 H股周三复牌盘初涨逾6%，此前公布将向Walgreen Boots Alliance收购合营企业广州医药有限公司另外30%股权。

白云山H股盘初一度触及23.95港元的近六周高位。本地时间10:04，该股涨3.56%，报23.3港元；大市恒生指数则升0.01%。

据上周五晚间于香港联交所的声明，白云山与卖方--Walgreen旗下的Alliance BMP订立协议，同意以10.941亿元人民币收购后后者持有广州医药的30%股权，并向对方授予售股权出售广州医药余下20%股权。

白云山表示，该公司于2007年向卖方出售广州医药的股权，在过去十年，广州医药利用白云山在中国制药和保健产品市场上的地位以及Walgreen的全球最佳实践，在批发业务、改进操作流程及员工培训方面发展业务。

不过，中国政府当局为降低向最终用家出售医药产品的售价而积极推动医药行业改革，导致市场竞争变得更加激烈，在此情况下，白云山及卖方认为，白云山成为广州医药的单一最大权益拥有人，有利于广州医药进一步发展业务。

白云山现时持有广州医药50%股权，本次协议将令该公司最终持有广州医药100%股权。

广州医药主要从事批发业务，将制造商的医药产品分销至主要位于中国南部的其他批发商、零售商及终端用户；此外亦透过于广州的零售药店及其企业对消费者方式电子商务平台“广药健民网”开展其以西药及医疗器械为主的医药产品零售。

广州医药于2016年度录得净利约为2.26亿元人民币，2017年首9个月净利约1.84亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)