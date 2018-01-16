中国多省下修GDP短期经济承压 债务压力上升倒逼财税改革--海通

路透北京1月16日 - 中国内蒙古、天津滨海新区等多地近期开始挤压过去经济数据中的水分。海通证券周二发布报告称，经济数据的虚高并非孤例，高增长目标下，做高GDP和财政收入似乎成为地方政府不得已的选择，经济数据下修势必对短期经济形成冲击。

报告指出，以天津和内蒙古为例，2016年下修部分占到全国GDP的0.8%。若算上此前下修和已点名的辽宁等七省市，2016年GDP占全国比重将达到17.6%，要经过长期的调整才能缓慢恢复。经济和税收数据下修削弱了偿债保障，令地方债务压力上升。在有限的财政收入下，传统依靠举债支持工业投资大幅扩张的模式已难以为继。而推进财税改革，扩充地方税源，显得刻不容缓。

以下为海通报告概要：

三省下修GDP。随着中国经济由过去追求增长的高速度转向注重增长质量，GDP增速目标也被逐渐淡化，很多省份开始着力挤压过去经济数据中存在的水分。据新华社报导，内蒙古核减16年一般公共预算收入530亿元，占当年总量的26.3%，并且核减16年规模以上工业增加值2900亿元，占全部工业增加值的40%。天津滨海新区也同样对16年GDP有所修正，而辽宁早在17年1月就已承认11-14年经济数据存在“水分”。

数据下修背后，孤例还是共性？虚高并非孤例，四省数据存疑。经济数据的虚高并非孤例。根据新京报报导，审计署已披露云南、湖南、吉林、重庆4个省份的10个市县（区）存在虚增财政收入问题，中纪委巡视反馈结果也点名批评内蒙古和吉林存在“经济数据造假”问题。除内蒙古外，被点名省份近年经济发展增速普遍处于中上水平，但财政收入增速显露疲态。

重视警示特征，从辉煌到没落。存在问题省份其实具备某些共性：首先，这些省份大都经历过经济高速增长期，但近年来由于经济增长动能切换，显得后劲不足，经济增速纷纷回落，给出的GDP增速目标也一降再降；其次，这些省份经济发展过于依赖投资。而投资拉动经济面临资金来源的问题，因此这些地方政府举债规模普遍偏高。如16年辽宁和内蒙古两省地方政府负债率分别达38%、31%，排名位居全国前列，被点名的云南省以43%的负债水平高居第三名；最后，经济数据“掺水分”似乎也并非毫无端倪，宏微观数据的背离有时值得仔细推敲。比如辽宁12年GDP和财政收入增速在短暂下跌后迅速企稳，甚至有所回升，而工业企业利润增速却全年保持负增长。这似乎是“注水”宏观经济数据时，微观企业利润没有相应“调整”。

数据缘何虚高？投资驱动陷阱。以往地方政府政绩“唯GDP论”，存在做高GDP的冲动，经济数据的水分也长期存在，如各省GDP增速加权均值远高于全国GDP增速。而工业投资作为地方拉动经济的主要抓手，融资主要依赖以税收收入为主要构成的财政收入、以国有土地使用权出让收入为主要构成的基金性收入以及地方政府融资平台融资。而13年融资来源均出现变化：12年后经济下行带动财政收入下滑，令财政支出增速放缓；国五条出台令地产销售大幅滑坡，带动基金性收入增速下滑；13年下半年政府整治非标融资，地方融资平台融资受限。由此，“财政收入—融资来源—工业投资—GDP—财政收入”的循环难以持续，高增长目标下，做高GDP和财政收入似乎成为地方政府不得已的选择。近几年GDP增速考核淡化、经济下行压力加大叠加16年地方政府换届，局面有所改观。

下修影响几何？短期经济承压，修复需要时间。经济数据下修势必对短期经济形成冲击。以天津和内蒙古为例，16年下修部分占到全国GDP的0.8%。若算上此前下修和已点名的辽宁等7省市，16年GDP占全国比重将达到17.6%。要经过长期的调整才能缓慢恢复，以辽宁为例，15年之后辽宁GDP增速就降至2%左右，16年甚至出现了负增长，到17年才重新恢复到2%左右。

债务压力上升，倒逼财税改革。但经济和税收数据下修削弱了偿债保障，令地方债务压力上升。GDP下修后，天津、内蒙古地方政府债务/GDP均显着上升。在有限的财政收入下，传统依靠举债支持工业投资大幅扩张的模式已难以为继。而推进财税改革，扩充地方税源，显得刻不容缓。（完）