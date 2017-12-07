哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划

路透耶路撒冷/加沙12月7日 - 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)周四敦促巴勒斯坦人放弃和平努力，针对以色列发动新的起义，回应美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的做法。

巴勒斯坦各派系呼吁周五为“愤怒日”，约旦河西岸和加沙地带周四的抗议活动引起巴勒斯坦人和以色列军队发生冲突。医护人员称，至少31人被以色列军队击伤。

以色列军方称，有三支火箭弹射向以色列后，以色列飞机和坦克瞄准哈马斯控制的两个加沙地带据点。

加沙萨拉菲圣战组织Al-Tawheed Brigades宣称为火箭弹发射负责。该组织未听从哈马斯呼吁的停止火箭发射弹。

以色列军方称加强了在所辖约旦河西岸的军队部署。

医护人员称，周四的冲突中11人被实弹击中，20人被橡皮弹击中。一人伤情危重。

一些抗议者朝士兵们投掷石块，另一些抗议者则高喊：“去死吧，美国！去死吧，愚蠢的特朗普！”

特朗普周三转变美国数十年来的政策立场，承认耶路撒冷为以色列首都，这不仅惹恼阿拉伯国家，也让西方盟国不安。

周五“愤怒日”(Day of Rage)，约旦河西岸以色列控制的检查站附近及加沙边境地区料将爆发集会和抗议活动。

穆斯林在耶路撒冷的圣地--阿克萨清真寺(Al-Aqsa)的周五祷告活动，可能也会是一个导火索。

巴勒斯坦总统阿巴斯的助手Naser Al-Qidwa及巴勒斯坦民族解放运动(Fatah)的高官呼吁巴勒斯坦民众举行和平抗议。

在特朗普承认耶路撒冷是以色列首都后，欧盟高级外交官周四承诺，将同俄罗斯、美国、约旦及其他国家展开外交斡旋，以确保巴勒斯坦拥有首都耶路撒冷。

“欧盟有明确且统一的立场。我们认为，解决巴以冲突唯一切实可行的办法是，以两个国家和耶路撒冷均是两国首都为基础，”欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼在新闻发布会上称。(完)