恒生率先引入人工智能助理 提供按揭及个人贷款等一般查询

路透香港1月9日 - 恒生银行(0011.HK)周二称，旗下零售银行引入人工智能助理服务，为香港首家，可提供包括按揭、个人贷款等一般查询及计算特定计划之还款金额的服务。

据新闻稿，将推出的人工智能Chatbot采用包括机器学习及自然语言处理等人工智能技术，能以中文和英文与客户沟通和理解广东话及中英文混合模式，并在客户沟通的过程中，持续提升解答客户查询的能力。

Chatbot分为“HARO”和“DORI”，前者透过网页及个人流动理服务应用程式（APP）提供的服务范畴包括按揭、个人贷款、信用卡、医疗保险及旅游保险等，能处理客户对该等产品及服务的一般查询，并协助他们选择合适的产品或服务和提供申请资讯，HARO亦能为客户计算特定的个人贷款及按揭贷款计划之还款金额。

DORI则透过Facebook Messenger与客户对话，可以因应客户的个人喜好及生活模式，拣选及建议合适的信用卡商户优惠、餐饮及网上购物优惠，以及于指定餐厅订座。

恒生此前已推出于特定型号手机APP使用的Touch ID及Face ID及于电话理财服务采用声纹认证，该行表示，未来会继续引入其他金融科技及数码服务新项目。

香港金融管理局去年推出七大措施以提升本地银行体系至更高层次的智慧银行，其中包括快速支付系统、金融科技监管沙盒升级版2.0、引入虚拟银行、推出“银行易”、加强跨境金融科技合作等等。（完）