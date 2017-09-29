快乐购拟115.5亿元收购母公司资产 打造新媒体全产业链

路透上海9月29日 - 中国大型电视购物平台快乐购(300413.SZ)周五披露重大资产重组方案称，公司拟以发行股份方式，合计作价115.5亿元人民币收购快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐等五家公司各100%股权，发行价格为19.66元/股。

公告并称，本次交易前，快乐购主营业务包括家庭消费业务、社群电商业务、在地生活O2O业务和汽车电商业务；本次交易完成后，快乐购将完成新媒体平台及内容整合，主营业务也将由媒体零售拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链。

公告指出，快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权；拟向芒果海通、厦门建发等11名机构股东发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权；拟向芒果文创、西藏泰富等5名机构股东发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。

“立足于“芒果 TV”一云多屏广电新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容创作的市场化主体，采取广告收入、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商等多种盈利模式，整合丰富视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态，”公告指出。

此外，公司还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，配套募集资金扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，将用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

快乐购因筹划资产购买事项，公司股票自今年4月5日起停牌，停牌前收报20.29元。公司表示，公司股票将继续停牌，待深交所审核结果发布后另行通知复牌。

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