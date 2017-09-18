湾流国际A轮融资引入基汇资本和挚信资本 将组建投资基金

路透上海9月18日 - 定位于国际租房生活服务平台的中国湾流国际上周六宣布完成A轮融资，引入国际知名私募基金基汇资本和挚信资本，并将与基汇资本成立一个长租公寓投资基金。

两年前成立的湾流国际，目前以“轻资产”（租房改建）为其主要运营模式，今年底可出租公寓达到2万套。A轮融资后，湾流将以“轻资产”和“重资产”（拥有租赁房产产权）并重的模式，计划至2019年可出租公寓达8万套。

“未来我们想三合一，目标是EQR＋大东建托＋长租版Airbnb。目前我们在做大东建托模式，很快我们要做EQR，然后再打开平台。”湾流国际创始人、首席执行官黄海滨表示。

EQR(EQR.N)是美国领先公寓房地产信托投资基金（REITs），拥有7.75万套可租赁公寓；日本大东建托(1878.T)以轻资产模式介入长租公寓管理，是日本最大的租赁住宅管理公司；而爱彼迎（Airbnb）是全球知名的短租民宿开放式平台。

目前湾流国际的40个青年社区已落户京沪广深及杭州、南京和香港七个一线及准一线城市，每套公寓月租在3,000元-2万元人民币不等，出租率达96%以上。未来公司将在国内八个城市及国际15个主要城市推广其长租公寓，经营模式也将拓展至自营、委托管理及重资产收购等多种模式。

随着经营模式多元化，该公司发展资金需求也将迅速上升。除了A轮融资获得数亿元资金外，今年底前湾流计划完成A+轮融资，引入战略资源类股东；明年5月前，公司争取完成Pre-B轮融资，希望届时公司估值可达“独角兽”级别（估值10亿美元以上）。

除了股权融资及组建投资基金外，明年该公司还将与中信证券(600030.SS)(6030.HK)合作，发行以租金为资产的ABS（资产支持证券），以及开拓更多银行融资渠道。

“中国强健发展的新经济提供了独一无二的商机，”基汇资本执行合伙人、中国地区主管彭庆邦表示，中国的千禧一代以及中产阶级大多娴熟科技、热衷社交，并且希望在大城市寻求归属感和冒险体验，这使得共享居住成为共享经济时代下理想的居住方式。

为稳定国内房价，中国最近大力推动住房租赁市场，尤其是京沪广深一线城市均提出“十三五”的住房租赁发展规模，从土地供应、租售同权、税收优惠等各方面对租赁市场予以扶持，这亦给长租公寓企业营造良好发展环境。

基汇资本目前管理资产规模达128亿美元，经典项目包括2014年以9.3亿美元向盈大地产(0432.HK)收购北京盈科中心。此次投资湾流国际，是一向直接投资房产项目的基汇资本第二个私募股权项目，去年其投资了国内联合办公领先企业之一的裸心社。

湾流国际的天使投资人包括红星美凯龙(1528.HK)、杉杉控股及余杭金控等。（完）