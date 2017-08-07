和谐汽车旗下电动车公司完成2亿美元融资 盘初涨近6%

路透香港8月7日 - 中国汽车销售服务商--和谐汽车(3836.HK)周一称，旗下电动车公司FMC完成2亿美元的新一轮融资，并预计将为集团带来不低于6亿元人民币投资收益，其股价盘初涨近6%。

和谐汽车间接持股33.33%的FMC已与投资基金签署新一轮融资的增资扩股协议，本次引入的投资基金由知名的投资管理机构及大型企业集团组成，惟公告未披露投资者身份。

FMC于本轮融资的投前估值为5.5亿美元，对应投后估值为7.5亿美元。和谐汽车表示，预计FMC今年以来的融资活动可为集团带来不低于6亿元的投资收益。

FMC是一家全球性智能电动汽车公司，在南京、北京、香港、慕尼黑及美国矽谷等地设立办公室，今年初与南京开发区签署协议建高端智能电动汽车研发制造基地，设规划年总产能30万辆，涵盖SUV、轿车、MPV等多种车型。一期项目计划今年开工，2019年竣工投产，设计年产能15万辆。

FMC计划在今年第四季度发布用于量产的展示车，2019年投产，随后在证券交易所上市。

稍早香港明报引述中国内地工商部门注册信息，FMC新股东均来自南京，其中包括内地零售商业巨头苏宁(002024.SZ)以及商人季昌群旗下的丰盛控股(0607.HK)系上市公司。

香港时间09:57，和谐汽车涨5.97%，触及4.08港元的五个月高位。（完）

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