对冲基金2017年料创数年最好表现 部分基金获两位数回报

路透波士顿1月4日 - 几家对冲基金的投资者表示，他们投资的基金2017年获得两位数的回报；行业数据显示，这个规模为3万亿(兆)美元的行业吸引新资金流入，并创下了数年来的最好回报。

维权对冲基金Marcato Capital Management麾下旗舰基金2017年的回报率为25.6%，而规模较小的Encore投资组合获得22.6%的回报。Marcato Capital去年对Buffalo Wild Wings(BWLD.O)和Deckers OutdoorCorp. (DECK.N)发起过代理权之争。

Atlantic Investment Management旗下的Cambrian Global Fund获得16.4%的回报。Atlantic Investment主要押注较便宜股票的估值会上升。

两家公司的回报率均超过行业平均水平，据跟踪该行业的机构Hedge Fund Research公布，截至去年11月底，对冲基金行业的平均回报率为7.6%。

截至11月，股票基金获得12%的回报。Hedge Fund Research的数据显示，12月数据尚未公布，很多对冲基金仍在统计全年表现，但从目前来看，该行业有望创2013年以来的最好回报。

Renaissance Technologies旗下的Renaissance Institutional Equities基金获得15%的回报。Renaissance Technologies配备了八十多名拥有物理、数学和其他领域博士学位的科学家。

Brahman Capital旗下对冲基金录得12%的回报，另一个只做多的投资组合获得22%的回报。

维权对冲基金Engaged Capital录得10.7%的收益。

对冲基金是私人投资组合，通常不对外披露业绩数据。这些公司的代表未回复置评请求。

上述回报暗示对冲基金行业的形势好转；过去数年，投资者一直抱怨该行业回报率低且收费高。Hedge Fund Research的数据显示，在2017年前三个季度，投资者甚至还向对冲基金行业新投入了29亿美元，而2016年为撤出700亿美元。

一些公司甚至对个位数的回报率也欢呼雀跃，因其表明经历2016年和2017年初的艰难后，处境好转。(完)