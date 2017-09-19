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对冲基金Aristeia寻求获得新浪董事会席位 推动出售微博
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2017年9月19日 / 早上7点30分 / 1 个月前

对冲基金Aristeia寻求获得新浪董事会席位 推动出售微博

1 分钟阅读

路透香港9月19日 - 美国对冲基金Aristeia Capital周一晚间提议新浪(SINA.O)董事会新增两名董事，以推动该公司进行治理变革和潜在的剥离交易，从而提升这家中国网络媒体公司的股价。

根据路透的数据，总部位于美国康乃狄克州的Aristeia Capital持有新浪3.19%的股权。该基金称新浪的五人董事会模式“根深蒂固”，并表示已发动了代理权之争，想让自己的两个提名人增补到董事会。

新浪证实已收到提名，并称Aristeia的提议是短视的“利己行为”。

新浪股价今年初以来上涨超过一倍，涨幅远超过纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC的同期上涨20%，但Aristeia表示，与公司净资产价值相较，新浪股价仍呈现深度折价，近期股价走高只是因持股46%的微博(WB.O)上涨。

Aristeia称，新浪应该考虑一系列措施帮股东增加回报，包括可能完全出售新浪、或与微博进行反向合并、出售微博持股并将资金返还给股东、或者是提出积极股票回购计划。

新浪称，这些提案是“无知的策略，并未反映出对中国监管环境的了解。”该公司表示，2014年以来，通过回购3.11亿美元的股票以及派发估计达15亿美元的微博股票，已经归还18亿美元的资本给股东。

新浪同时表示，董事会评估了Aristeia提出的两名董事的适任资格，并称他们将无法提升现有董事会的经验和职能。公司将在即将召开的年度大会提出董事会的建议让股东表决，会议日期尚未确定。(完)

编译 王颖/张明钧; 审校 白云/李春喜

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