对冲基金经理Kyle Bass仍做空人民币 称中国信贷问题在扩散

路透纽约6月15日 - Hayman Capital Management创始人Kyle Bass周四称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在“扩散”。

Bass因在2007-2009年全球金融危机期间成功做空美国楼市而声名鹊起。他表示，Hayman的人民币空头仓位是“核心”头寸，而且“一直很有意义”。

Bass长期以来一直认为人民币兑美元会贬值30%，他指出有新迹象显示中国的信贷问题已然扩散。

这些迹象包括：五年期中期票据收益率达到5%，首次超过4.75%的银行贷款利率；此外穆迪近期调降中国信用评级，为近30年以来首次。Bass还强调指出，中国资本管控和影子银行系统令人担忧。

确实，中国银行业监督管理委员会副主席曹宇表示，中国截至去年底已组建12,836个债权人委员会，涉及信用金额14.85万亿元人民币。Bass表示，这一金额相当于中国银行业不包括按揭在内贷款规模的20%。

Bass指出，他认为中国金融机构的不良贷款率高达20%，而非目前普遍报导的1.7%。

“实际上，14.85万亿元已经超过了整个银行体系的权益总额，”他说。“中国非常有技巧地掩盖了这个问题。”

随着中国信用状况收紧，企业借贷成本不断攀升。银行上调包括按揭利率在内的贷款利率，而且对扩大在房地产等过热行业的曝险充满警惕。分析师认为，这一趋势将为经济活动在未来几个月放缓埋下伏笔，不过没有人预期经济会急剧滑坡，因为在今年稍晚的领导人换届之前，稳定将是重中之重。(完)