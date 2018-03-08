特写：中国黑龙江誓言洗清营商环境恶劣和法治秩序差的恶名

作者 沈燕

资料图片：2016年12月，手艺人制作冰雕，迎接国际冰雪节。REUTERS/Aly Song

路透北京3月8日 - 周四在黑龙江省人大代表团开放日，一名官员在回答记者提问时又以书记、领导说过什么什么作引语时，被该省省委书记张庆伟直接呛言打断：”记者问啥你就回答啥，不要说省长说啥书记说啥，我们说啥我们自己会讲，请节省时间，下一个问题。”

这一毫不留情面的做法引得现场一场笑声。曾经是中国大粮仓的黑龙江，去年底以来因网上一篇控诉雪乡宰客以及一个企业家控诉亚布力管委会的文章再度饱受批评，也让”投资不过山海关”的外界戏言进一步强化。

营商环境恶劣和法治秩序差，也成为周四黑龙江人大代表团开放日被媒体屡屡问及的问题。对此，黑龙江省委书记张庆伟毫不讳言并自曝家丑，直指干部作风中存在着”搞定、摆平、忽悠”的坏风气，并誓言要优化营商环境和加强法治秩序，加大整顿力度，从根本上改变外界对黑龙江的恶评。

“黑龙江是最早进入计划经济的，却是最晚退出计划经济的...搞定，摆平，忽悠等等都是这里的常用词。”张庆伟称，受文化、历史、经济等多种因素影响，黑龙江经济发展滞后，“我们很多政策相当滞后，优化环境也需要通过深化改革推进。”

他指出了区域文化特征中存在的落后表现，”喜欢找人找关系，托人托关系”；要聚焦解决一批重点问题，对“摆平、搞定、忽悠”的作风毒瘤动刀子、下猛药，否则改革政策老是落不了地。

据黑龙江省政府新闻办提供的新闻稿称，当前全省经济仍处于传统产业负向拉动与培育新动能、新增长领域相互交织、相互赛跑的关键时期。石油减产对二产的负向拉动还将持续，驻省央企和地方国企改革整体滞后，农垦、森工改革任务十分艰巨。

“市场经济意识不强、市场化程度不高是制约我省振兴发展的根本原因，”新闻稿称。

中国今年确定的GDP增幅目标是6.5%左右，黑龙江今年的地区生产总值预期目标为增长6%以上。2017年黑龙江经济增速加快至6.4%；公共财政收入增长11%，扭转连续两年负增长局面。

**曾经的大粮仓，如今渐被遗忘**

放在中国经济发展的大版图中，在以往物质匮乏的年代，黑龙江曾经是中国粮仓的代名词。但随着改革开放，这个最早进入计划经济的地区却也尴尬地成为最晚退出计划经济的地区。

中国已经出台了一系列”振兴东北”的政策举措。不过，相较实体经济领域的具体支持政策，导致黑龙江经济落后的根本原因或许更多是人的因素，包括管理体制和理念上的落后。

黑龙江省政府新闻办提供的新闻稿就提到：公职人员的服务意识和专业化水平仍有明显差距，思想观念、体制机制、发展环境等方面仍存在与市场经济发展不相适应的深层次矛盾和问题，法治、制度、规则、信用意识需要增强。

张庆伟也列举了两个已被查处的实例：当地金融办的一个处长，其职责就是负责审批小额贷款公司，其工作作风是不送不办，而在其审批过的小额贷款公司中竞然还有一些非法吸收存款的及风险很大的小额贷款公司。

另一个被查处的案例是当地的扶贫工作中，有些根本不是贫困户，家里有车有房的却在贫困户名单中，骗取国家资金，”去年已经把扶贫办的两个主任给抓了。”

而今年年初就有中诚信集团创始人、中国人民大学经济研究所所长毛振华在视频中控诉自己及旗下的亚布力阳光度假村在当地被欺负、被愚弄的一段视频。

“我一个堂堂正正的企业家如今搞得像个上访户，跟窦娥似的，这事我不愿再多说什么，这也成了我人生中的一个低点。”毛振华控诉亚布力管委会：干了22年花了20亿，被欺负、被愚弄。（完）