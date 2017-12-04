哈罗单车完成3.5亿美元D1轮融资 蚂蚁金服等参与投资

路透上海12月4日 - 中国共享单车企业--哈罗单车周一宣布，完成3.5亿美元D1轮融资，蚂蚁金服、成为资本、富士达、威马汽车等机构共同参与投资。这是10月底哈罗单车与永安行(603776.SS)参股的永安低碳科技有限公司合并后的首次融资。

永安行今日亦公告称，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫等机构共同向低碳科技增资23.04亿元人民币（折约3.5亿美元），其中上海云鑫投资19.86亿元，占增资后永安低碳科技32.05%股权，跃升为第一大股东。

哈罗单车公司新闻稿称，风投机构成为资本、新兴新能源车企业威马汽车分别是哈罗单车B轮、B+轮的投资方；亚洲最大的自行车生产商富士达则是哈罗单车重要的生产供应商。而蚂蚁金服旗下上海云鑫是永安行大股东之一。

蚂蚁金服方面表示，共享单车的诞生，为有效缓解城市交通拥堵、绿色低碳出行做出了积极贡献，蚂蚁金服也将继续积极推动共享单车行业的信用免押，让用户享受到更加便捷、环保和安全的出行服务。

目前，哈罗单车专注在三四线城市共享单车的运营，这与当前共享单车领域的领头羊摩拜和OFO主要在一二线城市发力形成明显的错位经营。

哈罗单车6月已制定“3510”立体化共享出行战略，即3公里以下是共享单车，5公里段提供助力电踏车，10公里是共享汽车。目前哈罗单车已经在山东、河南、福建、江苏等省份的十余个城市投放了约6万辆助力电踏车，预计年底完成10万辆左右的投放；共享汽车战略也在准备中。（完）