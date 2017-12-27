哈罗单车获10亿元人民币D2轮融资 复星和纪源资本参与投资

路透上海12月27日 - 在刚完成由蚂蚁金服等参与的3.5亿美元D1轮融资后，中国哈罗单车周三宣布，完成10亿元人民币的D2轮融资，本轮融资由复星集团旗下企业领投，美国纪源资本（GGV）等跟投。

据公司新闻稿，复星高级副总裁兼复星新技术与新经济产业集团总裁潘东辉表示，复星近年来在衣食住行方面均有深度的产业布局，复星视哈罗单车为整个生态系统中的超级物种和重要家庭客户入口，预期哈罗将与复星生态中其他成员在大数据、金融、旅游、地产等多个领域能产生较大的价值协同。

复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡透露，投资哈罗单车，是看好其通过技术提升运营效率的能力，以及未来国内更广泛城市用户对共享单车的实际需求热度。

丛永罡表示，“调研发现，三线及以下城市拥有巨大的立体化出行市场空间，用户需求特点与一线大城市不尽相同。”

2017年10月底哈罗单车与永安行(603776.SS)旗下的永安低碳科技有限公司合并后，其立体化出行战略更加清晰。

具体而言，就是依托共享单车及海量的骑行大数据，确立“3510”立体化共享出行战略，即三公里以下是共享单车，五公里段提供助力电踏车，10公里是共享汽车，从而构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式，发展智能化、立体化的出行大生态平台。

12月初宣布的D1轮融资中，蚂蚁金服、成为资本、富士达、威马汽车等机构共同参与投资哈罗单车的项目公司永安低碳科技有限公司。其中蚂蚁金服全资子公司上海云鑫投资19.86亿元，占增资后永安低碳科技32.05%股权，跃升为第一大股东。

截至上周五（12月22日），哈罗单车已经进入150多个城市，注册用户达8,800万，日订单超1,000万，同时还进入了140多个景区。（完）