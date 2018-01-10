恒瑞医药向美TG公司授权新药研发许可 可获3.5亿美元加销售提成

路透上海1月10日 - 中国大型医药公司--恒瑞医药(600276.SS)周二晚公告称，其与美国TG Therapeutics公司(TGTX.O)达成新药研发许可协议，恒瑞最多可获得约3.47亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。

协议规定，恒瑞将具有自主知识产权的BTK抑制剂SHR1459和SHR1266有偿许可给美国TG公司，TG公司将获得在亚洲以外的区域（但包括日本）单用或联合药物治疗恶性血液肿瘤的独家临床开发和市场销售的权利。

双方约定，协议签订后90天内，恒瑞可获得100万美元的首付款或同等价值的TG公司股权。当每个BTK抑制剂进入临床试验不同的阶段后恒瑞可获得累计不超过710万美元的里程碑款或同等价值的TG公司股权。每个BTK抑制剂在许可范围国家获批后，TG公司向恒瑞支付累计不超过4,800万美元的里程碑款。

每个BTK抑制剂在国外上市后，恒瑞按照约定比例从其销售额中获取提成，提成比例范围为10%至12%。

在协议期间内，TG公司发明的任何与许可产品有关的改良性自主知识产权将无偿与恒瑞在亚洲区域共享。

恒瑞医药称，本协议的签署有助于拓宽SHR1459和SHR1266单药或联合用药治疗血液肿瘤的海外市场，上市后将为血液肿瘤患者提供更好的治疗手段，也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。

不过恒瑞医药亦指出，目前上述新药项目尚处于开发阶段，临床试验周期长、风险高，最终能否成功获批上市存在一定风险。另外，协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。

上周恒瑞医药刚向美国Arcutis公司授权治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂的开发与销售，授权区域包括美国、欧盟和日本，恒瑞最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。

恒瑞医药周二收报74.7元人民币，过去一个月累计涨14.2%。（完）