亨通光电放弃收购美国通用电缆 因第三方30亿美元报价过高

路透上海12月7日 - 中国光纤光缆大厂--亨通光电(600487.SS)周三晚公告称，公司原计划收购的美国通用电缆(BGC.N)，因第三方公司提出的约30亿美元报价过高，亨通光电决定退出该项收购。

公告指出，意大利电缆生产商Prysmian(PRY.MI)近日提出以每股30美元现金收购通用电缆，总交易价值约30亿美元。经与中介机构研究后，亨通光电认为以该价格收购通用电缆，价值超过公司预期，因此亨通光电周三决定不再继续竞价，放弃本次收购计划。

通用电缆是具有全球化运营能力的国际线缆产品及总包服务供应商，在全球高压电缆、海缆、合金导线、汽车及工业复杂线束等领域具有重要的市场地位。通用电缆股东近期拟出售所持公司全部股权。

亨通光电公告称，收购通用电缆将加速公司的国际化进程，推动公司快速进入北美、欧洲、拉美等市场，所以近日向通用电缆公司提交了收购投标文件。

据路透此前报导，此次通用电缆的收购大战，吸引了包括亨通光电、Prysmian、法国Nexans(NEXS.PA)以及丹麦NKT(NKT.CO)等多家公司参与。Prysmian的每股30美元报价已较去年7月通用电缆开始洽商出售时高出逾八成。

亨通光电自11月下旬开始停牌，筹划包括重大重组在内的重大事项，停牌前收报41.3元。（完）