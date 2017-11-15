《路透精英汇》Hermes新兴市场部门负责人看好创新和中国

路透新加坡11月15日 - Hermes投资管理的新兴市场部门负责人Gary Greenberg认为，中国经济从低端向较高端制造业转型存在巨大机会，Greenberg还看好中国银行业。

Greenberg在路透2018年全球投资展望峰会(Reuters Global Investment 2018 Outlook Summit)上说，他认为中国政府将竭力让经济戒掉对高债务水平的依赖，为了降低债务在经济产出中的占比，中国将需要提高生产率。

“你看，中国正在购买尽可能多的机器人。在工厂自动化、科学、物联网、智能城市、智能工厂、智能基建和智能相机领域，机器人的增长令人难以置信。”

“中国正在拥抱工业4.0，这本质上是工业和电子产业的结合。这是我们尽可能多地进行投资的主题，”Greenberg在路透峰会上说。

管理着60亿美元资产的Hermes全球新兴市场基金，持有中国视频监控产品制造商海康威视(Hikvision)(002415.SZ)和阿里巴巴(BABA.N)、印度Tech Mahindra (TEML.NS)和HCL Technologies (HCLT.NS)、以及台湾研华(2395.TW)等企业的股票。

Greenberg称，海康威视股价今年已上涨逾150%，是2017年其所持股票中表现最好的一支。

其基金只投资新兴市场的上市公司。Greenberg团队按照自下而上的方式来挑选能实现长期复利的企业(long-term compounder)，这意味着他们带来的回报要高于这支基金的资本成本。

该基金高配中国、台湾和印度资产，低配马来西亚、韩国和南非资产，Greenberg预计这一做法将延续到2018年。他认为新兴市场并未被高估，但认为墨西哥、菲律宾和印度股市估值相对过高。

Greenberg较为青睐台湾，因“台湾企业质量非常好。资本比率不错，派息率很好，而且技术水平很高。”

尽管Hermes并未对冲汇率风险，并且认为新兴市场货币被低估，但该基金仍试图避免被容易贬值的货币所伤。

巴西就是其中之一。Greenberg认为明年大选前的政治瘫痪和不确定性可能进一步拖累巴西雷亚尔汇率。Hermes对巴西的看法为中性，该基金在一家可能受益于雷亚尔走软的公司持有重仓。

Greenberg称，他对很多西方基金经理维持低配中国资产感到不解。

“在美国，很多人相信中国只是一座靠不住的空中楼阁。”

“但如果你去过中国，就知道并非如此。毕竟中国经济增速十分不错，利率处于低位，而且有数千家公司可供选择，”他说。

他也不认同中国高杠杆和坏账问题意味着中资银行不能碰。他认为中国四大银行的坏账规模远远低于外界以为的水平，他的基金在做多工商银行(601398.SS)。(完)