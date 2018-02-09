中国个股：永安行牵手印度HERO CYCLES，进军印度共享单车市场

路透上海2月9日 - 上海证券报官网周四晚报导，中国共享单车企业永安行与印度自行车行业翘楚HERO CYCLES近日宣布，在印度成立合资公司，在印度主要城市开展共享单车业务。

该合资公司中，HERO CYCLES占51%的股权，永安行占49%的股权。合资公司将采购永安行的公共自行车系统及平台，吸收永安行的商业成功经验，通过与印度支付宝Paytm的合作在印度主要城市开展扫码租车业务，为印度市民提供便捷的自行车出行服务。

HERO CYCLES隶属于印度Hero汽车集团，于1956年成立，2017年度营业收入达到4.1亿美元，是世界上最大的自行车制造商之一。

2017年，阿里巴巴关联企业蚂蚁金服增持了印度支付宝Patym的持股比例达50%。蚂蚁金服的被投企业永安行又投资了印度公共自行车项目，增添了Patym的应用场景，进一步增强了阿里大家庭的商业生态圈。

永安行参股的永安低碳科技有限公司与哈罗单车合并后，去年12月完成D轮融资，吸收3.5亿美元和10亿元人民币资金，蚂蚁金服、复星集团等机构参与投资。

印度拥有13.24亿人，是世界第二人口大国，也是全球经济增长最快的国家之一。印度政府明确未来一个时期将加大国内基础设施投资建设力度，其中蕴含着巨大的“最后三公里”的出行需求。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)