明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通

路透上海12月25日 - 中国大型公募基金公司海富通基金管理周一发布2018年展望，明年中国经济将由高速增长逐渐转变为高质量发展，在市场中性情景假设下， 2018年A股市场仍然呈现出结构性行情为主的特征。

海富通基金报告指出，在“脱虚向实”大背景下，估值重塑、经济企稳、供需优化、价格上涨带来的传统企业经营基本面改善，以及竞争格局优化使得行业龙头实现更快的增长，龙头公司也因此持续受到追捧，行业龙头相对于其他企业的竞争优势预计愈发显着。

报告称，在经济总体平稳、结构持续优化、房地产增速回落以及供给侧改革和环保等因素的影响下，泛消费和偏后周期中的新涨价或新景气行业以及契合十九大战略方向的投资主线值得期待。

报告认为，在十九大报告中指明的世界级先进制造业集群、互联网大数据与实体经济深度融合、基础设施网络建设、乡村振兴区域协调发展与全面脱贫、坚定文化自信、建设美丽中国、国家安全等关键词，对资本市场也具有指导意义。

未来一段时间重点投资方向有：补短板相关的再投资交易，例如5G投资对应的核心设备与零部件厂商、智能制造带来的机器人硬件设备与软件开发需求、新能源车带来的减重材料行业需求爆发以及人工智能对芯片业的拉动等；通胀中枢上行的交易性机会，包括油价中枢上行相关的石油化工产业链、劳动效率提升缓慢的农产品行业以及受益于供给侧改革政策的原材料行业。

另外，去杠杆带来的金融工具再定价交易，2018年随着政府部门换届完成，相关政策也将进入落地实施阶段，并迎来相关金融工具的再定价与金融资源的再分配，届时无论是银行还是非银部分都有相应的投资机会。增长确定性比较高的价值成长股和有稳定增长预期、估值具有安全边际的板块亦值得重点关注。（完）