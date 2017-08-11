香港上半年GDP增长较预期强劲 政府上调全年增长预测至3-4%

路透香港8月11日 - 受外部及内部需求持续增长支撑，香港第二季本地生产总值（GDP）按年增长虽然比首季增幅略为放缓，但经季节性调整后，第二季实际GDP按季升幅则由首季的0.7%加快至1%；政府并将2017年全年GDP增长，由原来的2-3%上调至3-4%。

香港政府周五公布，第二季香港GDP增长3.8%，首季增幅为4.3%；综合上半年GDP增长则为4%。政府表示此增长数字较预期强劲，鉴于外围及本地均可望有理想进展，香港经济在今年余下时间料会继续稳健增长，加上外围环境的下行风险逐渐减退，故上调全年预测。

＂展望未来，随着较为显着的下行风险逐渐减退，环球经济在今年余下时间有望继续温和扩张。＂政府经济副顾问欧锡熊在新闻稿中称。

他续指，主要先进经济体料会续见改善，内地经济的增长动力亦较先前预期强劲。这些发展有利于短期内亚洲和香港的出口表现。然而，外围环境的不明朗因素，包括美国货币政策正常化的步伐，主要央行政策有差异，以及与英国＂脱欧＂相关的谈判，仍须留意。此外，保护主义情绪可能升温，以及多个地区的地缘政治局势紧张，亦要关注。＂

第二季香港整体货物出口录得5.6%的按年明显增幅，其中输往亚洲市场的出口是带动增长的主要动力。虽然访港旅游业的复苏仍然反覆不定，但期内服务输出按年仍平稳增长2.3%。

内部需求继续呈现强势，劳工市场情况良好，加上财富效应增强，支持第二季私人消费开支按年实质快速增长5.3%。至于股票市场今年初的升势延续至近月；住宅物业市场在第二季大致保持畅旺，但楼价升势在季内略为减慢。

至于香港通胀压力依然和缓，基本通胀率在第二季为2%，上半年平均为1.7%，受惠主要进口伙伴的通胀低企，外围价格压力轻微。同时，本地劳工成本升幅大致温和，新订住宅及商业楼宇租金在去年的升幅较慢，对综合消费物价指数的影响继续浮现，但近月新订住宅租金的升幅则明显加快。

鉴于环球通胀料依然和缓，加上本地成本升幅应会保持温和，消费物价通胀的上行风险在短期内应会继续受控，政府将今年全年的基本消费物价通胀率及整体消费物价通胀率预测，分别由2%及1.8%，下调至1.8%及1.6%。（完）

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