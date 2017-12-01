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香港特首林郑月娥周日率团出访沙特 拜会国王并探金融服务商机
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2017年12月1日 / 凌晨3点19分 / 2 天前

香港特首林郑月娥周日率团出访沙特 拜会国王并探金融服务商机

1 分钟阅读

路透香港12月1日 - 香港政府周五公布，行政长官林郑月娥将于12月3日凌晨启程前往沙特阿拉伯利雅德进行访问，届时将会拜会沙特阿拉伯国王萨勒曼‧本‧阿卜杜勒阿齐兹‧阿勒沙特和王储穆罕默德‧本‧萨勒曼，以开拓两地的商机，特别是香港在金融服务方面可提供的服务。

公告指，财经事务及库务局局长刘怡翔、港交所(0388.HK)主席周松岗和行政总裁李小加亦将陪同林郑月娥出访。他们一行将于12月4日下午返抵香港。

沙特阿拉伯王储萨勒曼早前接受路透专访时称，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美，Aramco）将按时程在明年进行首次公开发行(IPO)，估值可能超过2万亿美元，而集资额预计将多达1,000亿美元。

这宗巨无霸级的IPO成为多家国际性交易所，包括港交所及纽约交易所等觊觎的对象。此前美国总统特朗普称，与沙特国王讨论沙特阿美在纽约上市事宜，称他们将考虑在美上市。

至于港交所李小加此前亦表示，港交所有充分的理由成为沙特阿美的亚洲上市地点，但需要付出更多努力才能得到该业务。

据德勤9月份发表的统计，今年首三季香港新股集资额按年跌近四成，全年预测缩至1,500亿港元以下，惟仍有望稳占全球三甲位置，纽约交易所居全球新股集资额之首。（完）

记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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