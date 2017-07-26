香港长江基建出价逾45亿欧元 竞购德国依斯塔--消息人士

路透法兰克福/伦敦7月25日 - 知情人士对路透称，香港长江基建(CKI) (1038.HK)出价逾45亿欧元(52亿美元)竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，被视为领跑者。

上述人士称，长江基建周二向私募股权公司拥有的依斯塔提出了具有约束力的报价，而两个被认为是强力竞争对手的财团尚未提出最终报价。长江基建是大型综合企业长江和记实业(0001.HK)旗下公司。

他们补充说，仍不清楚是否有其他竞购方提交了最终报价。

加拿大养老基金(CPPIB)是潜在竞购者之一。CPPIB已然持有依斯塔少数股份，而且已经与黑石集团(BX.N)联手要买下整个公司。

其中的两名消息人士称，依斯塔的所有者CVC料将会在本周选出一个买家。

CVC在2013年以31亿欧元买入依斯塔。熟悉情况的人士上月称，CVC希望在依斯塔交易中获得至多50亿欧元，相当于依斯塔2017年预估4.2亿欧元未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的12倍。

CVC周二不予置评。路透已联络长江基建代表，目前尚未获得其正式回应。其他投资者亦不予置评或是尚未立即回复。

依斯塔2016年EBITDA规模为3.7亿欧元。

长江基建市值1,900亿港元(240亿美元)，投资发电配电、燃气配送、输油管道、供水和风力发电等。(完)