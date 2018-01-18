香港恶意软件事故去年激增 网络勒索料趋猖獗--生产力局

路透香港1月18日 - 香港生产力促进局属下的“香港电脑保安事故协调中心”总结2017年香港资讯保安状况表示，协调中心去年共处理6,506宗保安事故，按年增加7%。其中恶意软件攻击连续两年急升，数目较2016年大增79%(共2,041宗，占总事故31%)，并与僵尸网络(2,084宗，占32%)及钓鱼网站(1,680宗，占26%)成为最主要的网络事故。

专家分析恶意软件事故发现，虽然去年加密勒索软件事故报告数目大幅回落(共178宗)，但却有1,210宗Bot-WannaCry个案。这类事故涉及本地电脑感染了去年5月肆虐全球的WannaCry加密勒索软件，但软件的加密程式至今仍未执行。

生产力局总经理（资讯科技）黄家伟展望2018年网络保安趋势表示，以榨取金钱为目标的网络攻击会持续上升。网络犯罪“租用”服务及一站式攻击服务令趋势火上加油。

“随着有上网功能的装置在不同层面的应用日趋广泛，以及流动付款服务盛行，吸引更多针对物联网设备及流动支款应用程式的网络攻击。”他并预期，黑客会向软件供应商的软件更新机制发动更多攻击，以绕过企业的防御。

针对这些网络威胁新趋势，黄家伟呼吁各界加强防范。他表示，企业应限制机构的数据及服务暴露于互联网及服务伙伴。同时，敏感服务须采用双重认证，任何软件更新亦要预先经过测试才进行。此外要定期备份数据，并储存一个离线副本，以减低勒索软件袭击的影响。软件供应商及流动应用程式开发商则需加强防范黑客入侵，以保障软件及流动应用程式用户安全。

英国劳合社(Lloyd’s of London)去年中发表的报告称，全球性网络攻击恐平均造成530亿美元经济损失，这与一场特大自然灾害造成的损失相当，譬如2012年的美国超级风暴桑迪(Sandy)。（完）