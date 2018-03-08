香港金管局保证港汇不弱于7.85 无计划增发外汇基金票据--总裁

路透香港3月8日 - 近日市场关注当局会否出手阻止港元贬值，香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四回应称，金管局保证港元兑美元不会弱于7.85，只要汇率触及弱方兑换保证水平，便会出手卖美元、买港元；同时，金管局暂时未有计划再增发外汇基金票据。

港元兑美元周四于本地时间17:06触及7.8405，再创33年新低，并进一步逼近弱方兑换保证。

陈德霖在金管局专栏《汇思》撰文指出，香港是国际商贸和金融中心，大量资金自由进出，但在联系汇率制度下，金管局金漆招牌仿如”超级找换店”，在资金流入时，港元兑美元汇价不会升越7.75（即是强方兑换保证）；反之，在资金流出、港汇转弱时，金管局会在7.85出手，卖美元、买港元，保持汇率不会跌穿这个弱方兑换保证水平。

因此，金管局在港元汇价触及7.85的弱方兑换保证时会出手，是联系汇率制度自2005年优化措施后的设计，大家毋须担心。

“美国联储局自2015年12月起一共加了五次利息，港美息差拉阔，为港元流向美元提供更大诱因，港元汇率转弱，十分正常。”他说。

就市场人士关注金管局会否再增发外汇基金票据以阻止港元转弱，陈德霖重申，金管局上次增发800亿港元外汇基金票据纯粹是因应市场对高流动性票据的需求，与港元强弱无关。

“我们暂时未有计划再增发，并希望市场人士不要误会金管局不愿看见港元转弱。”他说，“其实我们是期望在港美息差扩阔的环境下，港元流入美元，触及7.85水平，金管局出手，货币基础逐步缩减，为港元利息正常化提供条件。”

陈德霖强调，有信心香港有能力应付往后资产市场波动和资金外流带来的挑战。在金管局严格监管下，香港本地银行于2017年第三季末的平均资本充足率为18.7%，在国际上属很高水平；而银行在2017年底持有高流动性资产超过4万亿港元（当中超过3万亿港元为外币资产），比自2008年以来流入香港的1万亿港元高数倍，为资金流出提供充足的缓冲。

此外，金管局亦为银行进行压力测试，以保证在短时间内出现大量资金流出的极端情况，银行亦有足够能力应付。

自2009年美国实施量化宽松政策后，有大约1,300亿美元流入香港，经银行和金管局兑换成港元。陈德霖指，金管局收到这笔相等于1万亿港元的资金，没有花掉一分一毫，全数放入外汇基金的”支持组合”内。

这个组合主要投放在高流动性和信贷质素良好的美元资产，例如美国国库券，能够迅速变现成美元，金管局可以发挥”超级找换店”的功能，随时能应付极端情况下的大额资金兑换和流走。（完）