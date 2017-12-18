香港出口良好势头可望延续至明年 惟料增速放缓至6%--贸发局

路透香港12月18日 - 香港贸易发展局周一称，预测今年香港的出口良好势头可延至明年，惟增速料将放缓至6%；至于反映本地出口商信心的出口指数则为47，虽仍低于50的盛衰分界，但明显高过去年的36.8。

贸发局研究总监关家明表示，全球经济升势持续，加上投资、贸易和消费有所增长，消费者和企业信心转好，整体前景利好香港出口，预期明年香港出口货值升6%，而出口货量则升4%。

这两数值均较该局对2017年出口货值及出口货量分别升8%及6.2%的估计有所放缓。

“市场和新兴经济体继续稳步增长，整体需求在中期保持坚挺，今年出口的良好势头可延续至明年，不过，增长速度会放缓。”关家明说。

他并指，香港出口商仍要面对不明朗因素，例如中美贸易关系日趋紧张、美国货币政策紧缩速度有机会比预期快，以及地缘政治摩擦升级等。

贸发局同时公布该局编制的香港出口指数，指数高低代表正面或负面的采购情绪，以50为盛衰分界线。今年整体指数为47，明显高于去年的36.8，反映香港出口商信心大幅改善。

然而，2017年第四季的指数为44.6，比第三季微跌1.6。玩具是唯一一个行业录得增长，由去季的41.2升至43.3。

关家明指出，香港出口商对短期出口表现持观望态度，但对明年前景乐观。76%的受访出口商预期来年销售增长或持平。

此外，贸易价值指数录得52.1，是14季以来的新高，显示各行业出口商预料短期内调升产品单价。

贸发局大中华区首席经济师黄醒彪表示，美国的经济增长主要受私人消费和设备投资推动。此外，税务改革计划取得进展，可望为美国经济提供额外的推动力。

至于欧盟方面，黄醒彪指欧盟的经济增长已超出预期，失业率下降推动私人消费，加上借贷成本低，令投资回升。此外，中国内地经济有望维持目前的增长水平，主要透过供给侧改革提高经济效率。私人消费亦逐渐成为增长动力，是重新平衡经济发展的策略之一。

贸发局稍早在伦敦举行的推广活动上进行一项调查，了解脱欧对英国企业的影响，并评估他们的准备情况。调查结果显示，大多数受访者采取观望态度(30%)，或者倾向聚焦或投资更多欧盟以外市场(35%)，首选是亚洲发展中经济体(包括中国内地、印度及东盟国家)。

调查亦发现75%受访者有意捕捉“一带一路”商机。在有意开拓新市场的公司中，很多认为获取适当的专业服务支援，以及针对海外目标市场进行研究，是他们在英国脱欧后主要的业务发展策略。

近半受访者表示他们将寻求香港(24%)、中国内地(15%)或新加坡(10%)的专业服务，作为拓展海外新市场的第一步。37%受访者指有需要在香港设立地区办事处或地区总部，以助开拓目标市场或提供服务。超过八成受访者认为，香港的专业服务界别，包括提供金融、法律或市场营销服务的公司，有助他们把握“一带一路”沿线商机，他们亦乐意进一步了解香港在“一带一路”倡议中担当的关键角色。（完）