香港投资者对未来五年平均回报预期更加实际但仍过高--施罗德

路透香港11月10日 - 施罗德投资周五发表一项调查结果显示，香港投资者对未来五年平均回报预期较亚洲及环球投资者更加实际，不过，预期仍然过高。

施罗德2017年环球投资者研究访问了全球22,000位投资者，调查发现，他们对投资回报预期过分乐观。

调查显示，展望未来五年，香港投资者对平均年回报的预期为9%，较亚洲及环球投资者分别预期的11.7%及10.2%更加实际。可是，他们的预期仍较市场过去表现高，以环球股市表现指标的MSCI世界指数.WORLD为例，该指数于1987年至2017年的年回报率为7.2%（所有收益均再作投资）。

部份新兴市场经历了高利率及高通胀的冲击，对回报造成影响。这可能导致该等市场的回报率预期上升。

然而，继数十年的极低通胀及一段时期的通缩过后，日本的预期回报亦录得较高水平（8.9%）。投资者可能认为支持经济增长的措施将逐步利好回报。

施罗德认为，未来几年的回报率或会维持温和。该行的经济研究团队预测未来7年全球股票的年回报率为4.2%，扣除通胀后预计为2.1%。

施罗德首席经济学家Keith Wade称，“投资者预期回报过高。这意味着许多投资者都可能在未来变现投资时遭遇落差，因为他们过分依赖回报以实现投资目标。”（完）