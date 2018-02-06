香港特首称本地市场监管、应变制度非常稳健 市民入市宜审慎

路透香港2月6日 - 香港股市周二大跌，恒生指数.HSI盘中最多跌逾5%，创超过一年半以来最大的跌幅。行政长官林郑月娥表示，香港金融市场的监管、应变制度非常稳健，但提醒投资者入市时应量力而为，并要比较审慎。

恒生指数裂口低开3.8%后，跌幅加剧，盘中最多曾挫5.01%或1,617点，以跌幅计是自2016年6月24日以来最大。早盘收跌4.94%，报30,651.31点，主板成交额近1,385亿港元。

林郑月娥早上出席行政会议时表示，股市波动在金融市场时有发生，她不方便以政府官员身分去评论。

“但大家可以放心，香港经历了这几十年，我们金融市场的监管、应变制度是非常稳健的。”她并指，一如股市急促上升时，作为官员都会提一提投资者，入市时要量力而为，而且要比较审慎。

此外，财政司司长将于本月底发表新一财政年度的预算案，会计界预期，政府2017/18财年将会录得巨额财政盈余，预测介乎1,500-1,800亿港元。被问到政府会否将部分盈余“派钱”予市民时，林郑月娥表示，会否派钱要留待财政司司长在本月底的《财政预算案》公布。

她并指，本届政府倡议理财新哲学，财政司司长亦认同她的理财新哲学，即是应该为香港的未来作出投资，所以在开支方面应该比较大胆一点，并应以投资性为主，要有长远效益。（完）