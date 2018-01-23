香港财政司长称香港有能力应对未来挑战 更积极推动经济多元发展

路透香港1月23日 - 香港财政司司长陈茂波周二回应国际货币基金组织（IMF）的声明时称，凭藉充裕的财政及金融缓冲空间，以及稳健的政策框架，深信香港有能力应对未来的挑战，并更积极推动经济多元发展。

IMF稍早公布具详细分析的评估报告，再次肯定去年11月就香港经济及金融状况发出的初步总结，重申继续支持香港实施联系汇率制度，认为制度仍然是最适合香港的安排；并支持香港维持强而有力的政策框架及充裕的缓冲空间。

陈茂波表示，“特区政府会更积极扮演‘促进者’的角色，推动香港经济多元发展，例如努力提升市场质素和竞争力，巩固香港作为国际金融中心和首选集资中心的地位，以把握‘一带一路’和‘粤港澳大湾区’发展等策略所带来的机遇。”

他并称，展望未来，随着内地经济稳步增长和持续开放，香港将能继续受惠其中。

香港金融管理局总裁陈德霖表示，基金组织一直以来对联汇制度的支持，充份说明这个制度的稳健性以及其对香港经济及金融稳定的重要性。

“我很高兴基金组织赞同我们在巩固香港银行体系的规管和监管架构的努力，以及在提升香港作为国际金融中心竞争力尤其是基建融资及金融科技方面的工作。”他说。

基金组织代表团于去年10月23日至11月3日到访香港，进行基金组织第四条磋商讨论。代表团初步总结已于去年11月29日公布。基金组织执行董事会于今年1月10日审议并通过评估报告。（完）

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