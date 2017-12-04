香港金融科技发展达临界点 料未来12个月迈出应用一步--毕马威

路透香港12月4日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一称，香港的金融科技发展似乎已达到一个临界点，料未来12个月将迈出应用一步，协助银行业更高效地管理成本及提高收入。

毕马威最新一份2018年香港银行业展望报告显示，2017年市场环境趋于稳定，加上众多的机遇，尤其是金融科技，将为香港银行业的发展奠定坚实的基础。

“金融科技将于2018年成为主流，我们似乎已到达一个临界点，在银行各方面采用金融科技和其他科技，已成为各个董事会及执行委员会上的优先议题。”毕马威中国香港银行及资本市场主管合伙人马绍辉(Paul McSheaffrey)并说，“这一趋势很可能会推动业界在未来12个月内，迈出应用金融科技的一步。”

随着银行不断地寻求数码化和采用先进技术以改善产品和服务以及提高效率，毕马威预测金融机构与金融科技公司之间的合作在2018年将变得更密切。

报告亦指出，2018年将有一些正面的举措和发展，例如香港金融管理局、香港证监会和保险业监管局的沙盒连接作为金融科技产品的单一先导试点，“开放银行”服务的出现有望进一步推动银行与金融科技公司之间的合作及创新。

此外，银行业也在评估主要于其中、后台职能部门内，使用机械人技术令流程自动化，简化操作并提高效率的可行性。

监管和合规仍然是银行的重中之重，焦点在于规条的实施。报告指出，未来一年，香港银行业面临的挑战和担忧包括网络犯罪、反洗钱和反恐融资、行为和文化风险，预计银行将越来越多地运用科技来解决这些问题，更高效地管理成本，并将创造收入的机会最大化。（完）