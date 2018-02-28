香港政府录得破纪录财政盈余 增加向市民“派糖”兼投资未来

路透香港2月28日 - 在卖地收入及物业和股票印花税收入远超预期带动下，香港政府2017/18财政年度将录得破纪录的1,380亿港元财政盈余。财政司司长陈茂波周三发表下年度财政预算案时表示，政府会把约四成的盈余与市民共享，其余用于改善服务和投资未来。

他并提到，2018/19年度的财政预算与其后的中期预测期间，公共开支与本地生产总值（GDP）的比例会略高于GDP的21%，较过去不超过20%的比例高。

“面对社会和经济多方面的需要，公共财政也需要积极回应。”陈茂波在立法会宣读2018/19年度预算案时称。

但他表示，会确保公共开支的增幅，符合香港的实际需要，并与香港的长远财政承担能力相称。

2017/18年度政府的财政盈余将达1,380亿港元，打破2007/08年度录得1,236亿港元盈余的纪录。

在环球经济环境持续改善，本地内部需求强韧的推动下，香港2017年度的GDP增长达3.8%，稍高于此前预测3.7%的增幅，亦高于过往10年平均2.9%的趋势增长。政府预测，2018年香港GDP增长将为3-4%，因目前本地就业及收入情况理想将带动消费上升，且营商信心正面，投资应可保持增长；预测2019-22年间平均每年实质经济增长可达3%。

通胀方面，陈茂波预期，今年成本压力会稍为上升，输入通胀亦会随环球经济向好而略升，但压力应该不大。总体而言，2018年通胀仍会温和，预测全年整体通胀率平均为2.2%，基本通胀率为2.5%；较2017年分别1.5%及1.7%有所回升。

**增加“派糖”措施**

在财政盈余增加经济向好下，政府在新财年推出多项惠民措施（俗称“派糖”）。其中包括减轻个人税务负担，由2018/19课税年度起，把薪俸税的税阶由现时4.5万港元扩阔至5万港元，并由四个税阶增至五个，边际税率分别调整为2%、6%、10%、14%及17%。原来四个税阶的边际税率分别为2%、7%、12%及17%；政府预计每年减少税收40.9亿港元。

同时，政府将增加子女基本及额外免税额，由现时的10万港元增至12万港元，以及增加供养父母或祖父母的免税额；两项措施将令政府每年分别减少13.1亿港元及5.8亿港元税收。

政府并推出一次性宽减措施，包括建议宽免2017/18年度75%薪俸税及个人入息课税，上限3万港元；宽免2017/18年度75%利得税，上限亦为3万港元。两项措施令政府减少共255亿港元税收。

在预期卖地收入及印花税收入维持高企下，政府预计2018/19年度的总收入为6,045亿港元，与2017/18年度6,124亿港元的修订收入预算相若。但2018/19年度预算政府总开支则由上年度的4,744亿港元升至5,579亿港元，预期年度财政综合盈余为466亿港元。

陈茂波表示，预期未来五年政府的收支仍会继续录得盈余。近年政府录得盈余，主要与资产市场畅旺有关，但经验显示资产市场可以大幅波动，一旦回调，政府收入和财政状况都会受压。

这是特首林郑月娥领导的新一届政府首份预算案，也是陈茂波就任财政司司长后第二份发表的预算案。（完）

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