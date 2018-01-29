香港外汇基金去年投资收入2520亿港元创新高 今年小心谨慎

路透香港1月29日 - 受惠于香港及环球股市上扬，香港外汇基金于2017年全年投资收入录得创新高的2,520亿港元；展望今年，金管局总裁陈德霖表示，由于投资环境仍然复杂，金管局会紧盯市场变化继续小心谨慎管理外汇基金。

陈德霖向记者表示，现时市场乐观情绪仍然持续，但由于很多金融市场的资产估值已经超越历史高水平，市场上升动力能否持续将主要取决于目前市场的一些乐观预期能否实现。

“现时市场可能低估了一些风险因素，包括美国利率正常化的步伐会否因通胀压力比预期大而要加快，美国政府外贸政策和保护主义是否会对全球贸易和经济产生坏影响，以及地缘政治会否爆发的风险。”他说，“如实际情况与市场的乐观预期不相符，随时会引致资产市场大幅调整和波动。”

就今年的投资策略，他指出，金管局会保持机动性，并密切留意市场发展，有需要时加强一些防御性部署，并继续进一步加大长期增长组合的投资，务求在风险可控的前提下，提高外汇基金的中长期回报。

金管局公布，外汇基金于2017年全年投资收入2,520亿港元，各项收益均较上一年有所进帐。去年的香港及其他股票投资收益分别为583亿港元及802亿港元，债券投资收益343亿港元，非港元资产外汇估值上调535亿港元，包括私募股权、房地产在内的其他投资收益257亿港元。

**投资回报率为2007年以来新高**

外汇基金于2017年的投资回报率为7.1%，是自2007年以来最高。以投资收入计，2017年是有史以来最高，比起2007年还要高出1,098亿港元。

根据经修订数据，2017年首三季外汇基金投资收入为1,980亿港元，以此计算第四季度的投资收入为540亿港元，较第三季的618亿港元回落13%，亦是全年最低季度。而2016年全年投资收入则为681亿港元。

陈德霖称，环球经济及金融市场在2017年表现理想，超乎预期，美国经济动力加大，法国和德国的大选扫除了一些政治上的不明朗因素，而日本和新兴经济体的经济表现亦比预期好。

“虽然美联储一如预期加息三次和在10月开始缩表，但美元汇价不升反跌，同时美元利率曲线并未有抽高。在这样的有利环境下，外汇基金在股票、债券、外汇三方面都有理想的进帐。”他说。

他指出，外汇基金的表现不能与股票基金或主权财富基金作比较，因为外汇基金之中有1.8万亿港元须投资于短期低收益的优质债券，以保持流动性，以符合货币发行局的运作。

外汇基金资产负债表摘要显示，外汇基金的总资产增加4,048亿港元，由2016年底的36,187亿港元，增加至2017年底的40,235亿港元，主要原因是投资收入以及来自财政储备的存款增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）