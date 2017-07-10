香港与法国签基金互认安排备忘录 简化审核程序在各自市场销售

路透香港7月10日 - 香港证监会周一公布，与法国金融市场管理局签署了一份关于法国与香港基金互认安排（基金互认安排）的谅解备忘录，允许合资格的香港公募基金和法国的UCITS基金透过简化审核程序，在对方市场向零售投资者进行销售。

备忘录是香港与欧盟成员国之间就销售合资格的香港及法国基金（目前包括一般股票基金、债券基金及混合基金）建立监管框架的首份协议。该备忘录亦订明有关定期沟通和监管合作的机制，让证监会及法国金融市场管理局得以履行各自在监督及监管方面的权责。

“新的合作框架为香港基金开拓机遇，令它们可于一个在欧盟占领导地位的市场发售，这标志着香港作为国际资产管理中心的持续发展的重要里程碑。”证监会行政总裁欧达礼表示。

法国金融市场管理局主席Mr Gérard Rameix表示，是次合作不但反映巴黎作为一个金融中心的吸引力，亦显示出一个首屈一指的亚洲市场对法国的资产管理公司和产品存在需求。

UCITS（Undertakings for Collective Investment in Transferrable Securities），即可转让证券集体投资计划，是按欧盟法律在欧盟成员国成立及注册的集体投资计划。只要在欧盟其中一国取得UCITS认证后，该集体投资计划（如基金）便可在欧盟任何国家供投资者认购。（完）