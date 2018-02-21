香港国际建投遭海航抵押近14亿持股予太盟作融资 盘初跌3%

路透香港2月21日 - 海航集团旗下香港国际建设投资管理集团有限公司(0687.HK)周三盘初一度下跌3%，此前海航抵押近14亿股持股予太盟投资集团（PAG）作融资。

据联交所周二的资料显示，太盟申报以股本衍生工具持有人的身份持有香港国际建投约13.94亿股或40.98%的股份，并有权增持至27.89亿股或81.95%的股份。

根据香港国际建投的母公司HNA Finance I（作为借款方）与太盟旗下PA Glamorous Opportunity X Limited（作为贷款方）订立的财务文件，假如贷款与估值比率下降至低于约定门槛，借款方可能在某些情况下向贷款方交付更多香港国际建投的普通股，作为财务文件下的义务的担保。

香港国际建投盘初一度下跌3%，低探2.12港元。本地时间09:54，跌幅收窄至0.91%，报2.17港元；大市恒生指数.HSI则升0.51%。

香港国际建投上周宣布旗下成立的基金将以总代价约159.6亿港元，出售两幅位于启德的住宅地块予香港大型地产商--恒基地产(0012.HK)。是次出售后，香港国际建投仍持有两幅启德的住宅土地。

香港国际建投在过去两年借助海航集团的融资高价投得启德土地作住宅发展之用，惟海航集团自去年末以来面临资金紧张局面，并正在行动出售更多资产，降低杠杆。（完）