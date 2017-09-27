香港投资者需要确保回报较通胀高10.3%为投资目标--法储银

路透香港9月27日 - 法储银资产管理周三发表全球个人投资者调查结果显示，香港投资者需要确保回报较通胀高出10.3%以实现其投资目标，此外，逾半受访者认为透过投资另类资产降低风险是必要的。

法储银于今年2月至3月访问了来自亚洲、欧洲、美洲和中东地区26个国家共8,300名个人投资者，其中400名为香港零售投资者；受访投资者拥有至少10万美元（或以购买力平价计算的同等金额）的净可投资资产。

调查结果显示，被动型指数基金无法帮助投资者实现投资目标，专家预计许多被动型指数基金仅可带来低单位数回报，而香港投资者则表示，他们需要确保回报较通胀高出10.3%以实现其投资目标。

76%的香港投资者预期，互惠基金可提供与基准差异较大的投资组合，但近四分之三（73%）的投资者认为，基金管理公司虽然收取了主动型管理费用，但实际上仅是在追踪指数。

调查亦发现，投资者对于指数投资仍然存在误解。虽然指数基金随所追踪市场的起伏而变化，也不提供固有的风险管理，但六成的香港投资者（61%，全球为62%）认为其风险依然较低。

约六成香港投资者表示，透过投资于另类资产来降低风险是必要的。为了达到投资目标，这些投资者已准备不再依赖传统资产类别，五分之四的投资者表示愿意投资于股票及债券以外的资产（81%；全球70%），不过实际上只有三分之一的投资者有投资于另类资产。

然而，投资者对另类投资产品也有一定程度的误解，73%的香港投资者称另类投资涉及的风险高于传统资产类别，而全球则有66%的投资者持相同看法；另外，有68%的香港投资者认为另类投资对他们来说过于复杂，而持相同意见的全球投资者则为60%，这反映另类投资的资讯欠清晰。（完）