面对经济和楼价上涨的忧虑 香港投资者拟分散投资--美盛环球

路透香港11月8日 - 美盛环球资产管理(LM.N)周三发表最新调查显示，面对经济和楼价上涨的忧虑，有三分之一的香港投资者表示可能于未来12个月作出新投资，以建立更均衡的投资组合。

美盛发布的《2017美盛环球投资脉搏调查》报告显示，逾半数香港投资者（55%）表示长远取得持续稳定的投资表现是首要目标，其中以X世代（36至52岁）的比例最高（60%）。

被问到未来一年可能为投资组合作出甚么部署时，32%的投资者称会考虑作出新投资，亦有同等比例的投资者希望把投资进一步分散于股票和债券，以建立更均衡的投资组合。

至于投资者对来年最大的忧虑，首三位分别是环球经济（17%）、环球其他地区的政治状况（15%）及房地产价格上涨（12%）。

报告指出，一直以来，房地产为香港人带来强劲的投资回报，但随着房地产价格超越1997年和2015年的高位后，千禧世代对房地产价格上涨尤其感到忧虑。

调查显示，17%的香港投资者表示未来12个月可能转持较保守的资产，例如现金或货币市场基金，有关比例是七个受访市场中最高。

该项调查于今年8月9日至30日通过网上问卷形式，对七个于欧洲、亚太地区、拉丁美洲和美国的国家/市场共4,595名受访者进行了调查，对象为年龄介乎18至74岁、拥有固定收入及能够对家庭投资进行独立或共同决策的在职或退休人士。其中香港占660人。（完）