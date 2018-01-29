香港在培育科技和创新文化方面落后于其他发达城市--毕马威

路透香港1月29日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周一发表最新调查显示，私营机构强烈希望参与智慧城市的发展，惟香港在培育科技和创新文化方面落后于其他发达城市。

毕马威于去年第四季成功访问了1,022名市民和536名企业行政人员，旨在了解他们对于香港发展智慧城市的看法。调查发现，73%的企业行政人员和45%的市民认为，香港在培育科技和创新文化方面落后于其他发达城市。另外，只有约四分之一的受访者认为香港在教育和人才方面处于领先地位。

毕马威中国环球基建服务亚太区主管韦勒在记者会上指出，“培育科技和创新文化，就是培育一种明智的风险胃纳，这是一种文化，使整体社会能够愿意承担风险。”

他并指出，未来的人口需要具备适当技能和创新动力，以应付日益复杂且快速变化的环境的需求。为了把香港发展成为一个真正的智慧城市，香港必须创造一个注重创新和科技的环境，并且有一个能够鼓励更多学生去攻读科学、科技、工程和数学课程的教育系统支援。

香港政府于去年12月公布香港智慧城市蓝图，勾划出未来五年发展计划，目标是将香港构建成为世界领先智慧城市，利用创新及科技提升城巿管理成效，改善巿民生活，增强香港的吸引力和可持续发展。

蓝图列举在智慧出行、智慧生活、智慧环境、智慧巿民、智慧政府和智慧经济六个范畴下将推行的政策和措施。

毕马威的报告还有中电控股(0002.HK)、JOS、西门子及智慧城市联盟合作出版。报告显示，私营机构亦表达出强烈意愿希望能参与香港智慧城市的发展，有超过五分之四的受访行政人员表示他们的公司将可能参与其中。

三分之二的行政人员表示，私营部门与公营部门之间需要合作以更好地发展香港的医疗保健体系。超过三分之二的行政人员认为更多地使用医疗保健相关科技和提供更多的老人护理服务，是加速香港医疗保健发展所需要的优先事项。

在能源和资源发展方面，废物处理、使用可再生能源和能源效益是市民和行政人员最关注的议题。加强能源、科技和交通运输之间的联系，将是香港的发展关键。

此外，大部分行政人员认为粤港澳大湾区倡议对于香港未来繁荣发展是重要的，而香港与东盟连通性和“一带一路”倡议亦是重要。（完）