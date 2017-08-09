香港与中国国家旅游局签署协议 深化两地旅游合作

路透香港8月9日 - 香港政府周三与中国国家旅游局签署《关于进一步深化内地与香港旅游合作协议》，内容包括联合开发＂海上丝绸之路＂旅游产品、推动两地邮轮旅游合作发展等，冀在现有基础上，进一步加强双方在旅游发展方面的交流合作。

商务及经济发展局局长邱腾华在北京代表香港特区政府与国家旅游局副局长杜江签署该协议，双方达成的共识包括：联合开发＂海上丝绸之路＂旅游产品，共同开展＂一带一路＂沿线旅游市场的宣传推广，丰富＂一程多站＂旅游路线；推动内地与香港邮轮旅游合作发展，支持区域邮轮母港之间的互惠及协调；加强旅游监管合作，共同打击以不合理低价组织的团队游和其他违法违规行为；在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》框架下，逐步扩大开放香港独资旅行社经营内地居民团队出境游业务；以及建立定期沟通协调机制，就区域旅游合作和监管等议题进行研究和磋商。

政府新闻稿指，现时不少到访香港的国际旅客都以＂一程多站＂方式旅游。就短途市场而言，采用此种方式的旅客约有50%；至于长途市场，有关比例更超过90%。政府期望和国家旅游局继续加强这方面的合作。

政府并表示，香港未来有多项大型基建落成，发展＂一程多站＂旅游有助利用周边城市的旅游资源，吸引更多游客到香港再往其他城市；这亦亦可配合国家＂一带一路＂倡议和粤港澳大湾区的发展。

中国是香港旅游业最大客源市场，上半年整体访港旅客达2,780.9万人次，当中约75%或2,089.3万来自内地。（完）