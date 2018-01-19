香港《经济日报》：苹果班资回美 美汇转势言之尚早

（1月19日社评）

苹果宣布把泊在海外的大部分现金汇回美国，刺激美汇反弹，但美汇是否转势却言之尚早，除看欧央收水力度和美企会否纷纷仿效汇回大部分资金外，还看是否有地缘政治作触发点。

苹果周三宣布会将海外现金汇回美国，预计支付380亿美元税款；并会投资300亿美元，未来5年直接贡献经济3,500亿美元和创造2万个职位。若以现金汇回税率15.5%计算，交380亿美元税款，意味苹果会把泊在海外的2,520亿美元盈利中的2,450亿美元（97%）现金调回美国。

苹果此举既是在税改下向股东交代，更可向总统特朗普示好。特朗普一再批评苹果将生产线外判到中国，令美国职位流失。苹果过去一年已增加在美国投资，现带头作美企表率，可赢取政治好感。

消息传出后，美汇一度反弹约0.48%，其后升幅收窄至0.01%（截至今晨零时15分），尚未突破由于环球央行今年会收紧货币政策，主导了的美汇弱势。美汇要真正摆脱弱势，要看3大因素。

其一，环球央行收水力度，尤其是欧央取态。欧央本月起将买债规模减半至300亿欧元，而上月议息纪录显示若经济持续扩张，通胀升温，将会考虑调整行动指引，市场解读为欧央可能9月停买债。假如欧央收水力度比预期弱，可能令美汇回升。

其二，美企资金回流量和速度。目前美企停泊在海外的盈利逾2.6万亿美元，现时苹果带头调回97%现金，究竟有多少美企跟随呢？会否像苹果般撤走大部分现金？一旦美企撤回的资金数量比预期多和比预期快，有利美汇走强。

其三，利好美汇条件不乏，欠的是东风，对北韩和中国的地缘政治风险，或成触发点。两韩关系近期改善，美国态度亦略为软化，惟今年是北韩掌握可射到美国的核导弹技术关键时刻，若特朗普因应形势而对北韩更为强硬，战火阴霾将令美元再成避险货币。此外，美国年底国会改选，中国问题难免成选举议题，且中美贸易顺差创新高，特朗普很可能贸易制裁中国，若触发一定程度的贸易战，美汇或受追捧。

苹果宣布汇回大部分停泊海外利润，对美汇有所冲喜，惟要掌握美元未来走势，除了看经济因素，还要时刻留意地缘政治发展，会否扭转美汇市场气氛。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。