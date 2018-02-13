《信报》：疗伤两年整治A股 再逢灾变别具意义

（2月13日社评）

环球股市时隔两年再爆股灾，二○一六年初的一次是由中国股市无端端「熔断」而起，两日四度触发停市，恐慌蔓延全球；今年初的股灾始作俑者换成美国，内地A股变为受害人，上周五随外围大调整。不过，A股跌得尚算有限和有序，未见极度恐慌，没有重演千股跌停，监管机构于周末向券商及基金做窗口指导维稳后，昨天沪深两市呈现反弹，暂脱阴霾。

内地股市过去两年升幅相对落后，掉头向下幅度相对不太剧烈，背后不能抹杀中央政府针对当年股灾暴露的问题，采取很多措施纠错，重申股市应有的定位，提升抗逆力成效值得肯定。由于市场改革仍然持续，将牵制内地股市表现，同时为港股带来机遇与挑战。

二○一五年六月A股插水揭开股灾序幕，直至翌年一月熔断机制草草废除，股市才见底，惟相比高峰时期已腰斩一半，深层次问题表露无遗。首先，股市被人为「催牛」制造财富效应刺激经济，种下失控祸根；其次，加杠杆五花八门，信托及场外配资泛滥，风险空前巨大；第三，讯息披露不足，内幕交易横行，就连参与救市的国家队券商也混水摸鱼中饱私囊；第四，监管缺乏经验，照炒外国做法引入熔断机制；第五，汇改不合时宜，加深人民币贬值预期鼓动走资。

正本当然先要清源，中证监两年前在第四次熔断后连夜叫停这机制，主席肖钢不久黯然被撤换，由刘士余接任，处理算得上果断。不过，更加重要是给予股市明确定位。二○一六年五月官媒发表〈开局首季问大势〉的文章，引述「权威人士」要求股市回归本来功能，为企业提供融资，不可作为胡乱刺激经济的手段，这讯息对股市往后走势有关键影响。

此外，为股市去杠杆更是重中之重，因为股灾元凶离不开过度信贷。个人的场外配资及网贷被彻底清理，而机构利用市场资金进行杠杆炒作也遭禁止，最瞩目莫过于中证监主席刘士余在二○一六年十二月狠批有人利用保险及信托产品从市场吸资，借力争夺上市公司控制权，做法是「野蛮人」，更警告牢狱大门已为他们打开。其后，中证监又颁布多项新规，部分被形容为史上最严，规范上市公司再融资、大股东和高层减持，以及整顿资产管理行业等。当失控的杠杆给去掉，搅局的人被踢出场，内地股市遂逐渐回复平静。

美股在今年一月仍气势如虹，踏入二月即兵败如山倒，触发环球股灾，虽令投资者措手不及，却在情理之中，毕竟升得多且急，确实需要回气。由于内地股市表现相对落后，又非全民皆股，总算化险为夷。其实，这正是当局决心整治股市的成果，筑起了防波堤阻挡资金疯狂入市，也架起了防撞栏抵御外围冲击。

股票价格上升，不外乎资金推动或业绩带动，经过大力去杠杆，入市炒股的钱少了，上升动力便会较弱；而中央表明经济不再以GDP升幅挂帅，未来更重视质素，企业业绩及股价表现，不会像过往般火爆。可以说，内地股市升得少及跌得有序，绝非偶然，是汲取教训后着力防范风险，做好期望管理的结果。

不过，内地就算能安渡今次环球股灾，不等于整治市场大功告成。去年十月召开的中共十九大会议，已表明对股市继续从严管理， 而十二月举行的中央经济工作会议提到未来三年有三场攻坚战，并以防范系统性金融风险为首要，意味去杠杆及强监管还会持续几年。按这一思路，期望内地再诞生由资金催旺的「快牛」，显然不切实际；而股市向支持企业融资归位，亦已体现在新股上市提速。

中央对内地股市的要求，具体就是既不能大升，也不可大跌，带给唇齿相依的港股另一番意义，已上轨道的互联互通机制可大派用场。A股需要扩大开放支持人民币国际化，但又不乐见资金大进大出，「沪深股通」成为最佳调节阀门，MSCI新兴市场指数今年六月纳入的是可透过「沪深股通」买卖的A股，用意不言而喻。另一方面，内地股市回到服务实体经济的初心，恐难满足个人及机构的投资需要，可透过「港股通」弥补不足，相信未来会有更多北水来港追逐财产性收入。这对港股的机遇是生意兴隆，挑战则是管理好市场风险。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。