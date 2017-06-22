《信报》：天时地利人和俱备 A股入摩水到渠成

（6月22日社评）

经过连续三年闯关失败后，A股终于一偿「入摩」宿愿。MSCI明晟在本港时间周三凌晨宣布，将于明年五月起分段把二百二十二只大市值A股纳入MSCI新兴市场指数，较原先建议的一百六十九只为多；获纳入的A股相当于该指数加权比重百分之零点七三。

在入摩尘埃落定前，有报导指中国证监会曾扬言A股若第四度遭MSCI拒诸门外，那是对方的损失，颇有满不在乎的况味。我们认为，这不外是赌气之言，MSCI经广泛谘询后得出A股入摩获国际机构投资者普遍支持的结论，中国当局没理由不为此而感到欣慰。

有趣的是，本周一偷步炒A股入摩并升近三百点的港股，在MSCI宣布有关决定后反而由头跌到尾，恒生指数全日下挫一百四十八点，收报二五六九四点，名副其实反高潮。消息对A股亦不见得带来多大刺激，上证指数以三一五六点收市，上升十六点，涨幅仅百分之零点五。

正如许多论者所言，A股在MSCI新兴市场指数初期权重不足百分之一，即使按照高盛相对乐观的估算，流入相关股份的资金亦不过一百二十亿美元，仅及A股昨天成交额的两成，相对于总市值逾七万六千亿美元的内地股市，更形同小巫见大巫。以初期效应而论，入摩对A股的象征意义远大于实质影响。

A股经四番尝试后终得MSCI之门而入，主要得助于MSCI今年提出「缩水版入摩方案」，建议仅纳入经「沪港通」和「深港通」机制买卖，且过去十二个月停牌不超过五十天的大市值A股，从而绕过导致去年入摩失败三大障碍的其中两个（资本赎回限制、停牌机制）。随着MSCI与内地监管机构就放寛A股相关投资产品预先审批权达成默契，令现有涉及A股的金融产品获豁免或放宽审批，最后一道难题迎刃而解，A股入摩水到渠成。

换句话说，A股成功入摩，全赖MSCI愿意把门槛降低，将就折衷有以致之。负面地看，A股被纳入新兴市场指数，不等于内地在股市改革和金融开放上取得长足进展。若没有MSCI的灵活变通，A股今年恐怕要第四度吃闭门羹。正面观之，MSCI所代表的国际机构投资者，在中国市场机制尚未完善下仍支持A股入摩，一方面足证中港股市互联互通运作良好，满足了外资在A股自由买卖及流通性方面的部分要求，同时亦反映机构投资者认同一个具代表性的新兴市场股市基准，缺少内地在岸元素于理不合。

牵涉多方利益的重大政策决定，讲求的往往是天时地利人和。从二○一四年开始，A股争取入摩前后三次无功纳闷而还后终在今年如愿，正是天时地利人和刚巧碰在一起的结果。

天时者，二○一五年A股经历「大时代」暴起暴泻，中央无章无法维稳救市适得其反，更挫损外资信心。翌年资金大举流出中国、人民币急速贬值，宏观环境差无可差，外资对A股望而生畏，争取「入摩」自然事倍功半。到了二○一七年，内地去杠杆渐见成效，经不同渠道滥借滥贷情况受到控制，人民币滙价亦告稳定下来，宏观条件明显较过去两年改善。

地利者，正如港交所行政总裁李小加所言，A股这次成功入摩，证明「沪港通」、「深港通」机制在促进内地市场开放上作出了重大贡献。然而，香港在这方面可发挥的空间再大，互联互通运作若未臻成熟（「深港通」去年底才正式推出），获纳入MSCI新兴市场指数的A股数目，以至外资对机制的信心亦必大打折扣。以此为准，香港对A股入摩所起的「地利」作用，今年肯定胜于往年。

人和者，作为主要指数供应商，确保服务用家（ETF及其他投资产品发行商）能在A股市场安心投放资金和享有操作灵活性，乃MSCI应尽之责。该机构表示，允许A股入摩的决定获国际机构投资者广泛支持，正好说明只要天时地利俱在，「人和」自会随之而来。

必须一提的是，MSCI强调日后将根据内地股市与国际市场接轨程度、A股停牌制度的改善、指数基金限制进一步放宽等因素，再决定是否把更多A股纳入新兴市场指数。这非但反映机构投资者的诉求，亦为A股于什么情况下始能增加在指数内的代表性定下有迹可循的指引。从内地进一步改革股市及开放市场的角度来看，既是压力亦是动力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。