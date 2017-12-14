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《信报》：痛斥骗局“宾架”心虚 泡沫难阻科技洪流
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December 14, 2017 / 1:44 AM / 2 days ago

《信报》：痛斥骗局“宾架”心虚 泡沫难阻科技洪流

2 分钟阅读

（12月14日社评）

比特币（Bitcoin）期货周初登场，成交畅旺，既是破天荒为投资者提供了一个受监管的交易渠道，亦引发今后将有更多人参与买卖的憧憬，为这个今年早已暴涨十六倍的虚拟货币狂潮火上添油。

在美国芝加哥期权交易所（CBOE）周一推出比特币期货合约当天，香港证监会不忘发出温馨提示，一面促请投资者注意比特币期货风险，同时提醒金融服务供应商，必须持有相关牌照方可向本港客户推销比特币期货。证监会强调，此类活动受规管，中介人必须注意法律及监管要求。

比特币价格疯涨，在泡沫论者眼中，虚拟货币市场目前发生的一切，不过是十七世纪郁金香狂潮的翻版。然而，我们认为，上世纪末的科网股热潮，与今天的比特币现象有更多相似及具比较意义的地方。资产泡沫可以爆个灰飞烟灭，让投资者血本无归，但泡沫背后的革命性科技不会就此陪葬，只会继续蜕变、成长。从这个角度看，区块链（Blockchain）与互联网（Internet）可谓异曲同工。

互联网于九十年代初只是一个大多数人似懂非懂的概念，在实际应用方面，称得上「广泛」的大概只有收发电邮。随着网购、网媒以至网上炒股逐渐流行，世人开始意识到这种新科技渗透生活中每个角落，发现其在工作、消费、消闲诸般领域颠覆固有模式的巨大潜力。这些改变绝对真实，论者口中的科网泡沫，仅体现于没有任何盈利支撑却一飞冲天的股价，以及不论真假皆为自己贴上.com标签的大小企业身上。

在互联网尚未完全普及的年代，不少传统产业对Internet都抱抗拒态度，营运模式受到互联网直接冲击的实体零售商和印刷媒体尤其如此。经过多年验证，事实早已摆在眼前，曾扬言自己不拥抱互联网便死不瞑目的亚马逊创办人贝索斯（Jeff Bezos），从当年的科网泡沫爆破幸存者，摇身一变成为今天的全球首富，成王路上堆积着无数被网购弄垮的传统零售商屍骨。

在传媒世界，多少百年老店不是索性停刊印刷版，便是大幅缩减纸媒业务规模，逐步迈向全面电子化。仅此二例，已把「历史洪流不可逆」七个大字写在墙上！

从这点着眼不难发现，今天说比特币「坏话」说得最狠的，并非发自真心的泡沫论者，而是华尔街大行掌舵人。在芸芸银行家中，批评比特币最不遗余力的，要数摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）。

戴蒙九月公开表示，比特币乃一大骗局，连郁金香狂热也给比了下去。疑中留情，这位华尔街巨头痛斥比特币，不排除是为公众利益着想，提醒投资者慎防Bitcoin跌至一文不值，盲目参与后果堪虞。然而，金融海啸的惨痛经验告诉大家，先天下之忧而忧并非「宾架」本色，戴蒙炮轰比特币不留余地，更具说服力的解释恐怕是：作为大行中之大行摩通的总舵主，他所掌管的金融巨企，毫无疑问处于行业「食物链」尖端。这个为摩通和他带来荣耀及实益的地位，正受到足以颠覆整个产业的区块链技术动摇。戴蒙口口声声指比特币乃天大骗局，谁知道他心里念兹在兹的不是虚拟货币对银行本业带来的莫大威胁？

面对这个困局，金融业要么自行开发区块链，以正面态度迎接这股洪流；要么像日本三大银行瑞穗、三井住友及三菱日联入股国内最大比特币交易平台bitFlyer那样，透过类似对冲的形式，曲线参与这个市场。

以比特币今年抛物线般的上升势头，不认同Bitcoin有齐史上资产泡沫的特征，否定这是又一场儍瓜接火棒游戏，未免自欺欺人。不过，话分两头，纵使比特币走上所有泡沫必经之路，最终爆破收场，虚拟货币背后的颠覆性科技仍会像互联网一样，为世界带来恒久而深远的改变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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