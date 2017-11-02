香港《经济日报》：提升营商环境 还须推进新经济动力

（11月2日社评）

世银公布最新营商环境报告，本港排名跌至第5。香港除需改善报告所指不足处，更要促进经济转型更新动力，尤其发展创科，关键在解决土地、人才和法规落后形势这3大问题。

报告指出香港在开办企业、缴纳税款、取得供电，及申请建筑许可证4项指标表现良好，亦在排名较后的土地管理系统上有改善，但企业「解决无力偿债」得分下跌，以致本港排名微跌一位，落后于新西兰、新加坡、丹麦和南韩。

其实本港在2009年就企业拯救程序展开谘询，但8年过去却还未进入立法阶段。反观新加坡去年提出在公司法引入类似美国破产保护令，有关法例修订已在今年4月通过。香港不进则退，实不宜再议而不决，应尽快立法。

惟除世银报告所指出问题外，窒碍营商环境以至竞争力，其实还有3大因素。

其一，高租金高楼价削弱本港营商环境和创科企进驻的意慾。据世邦魏理仕研究指，中环写字楼租金每月每平方尺逾196元，冠绝环球商厦。此外，住宅租金高昂亦令跨国企业在员工住宿开支不菲，增加营运成本。港府长远需设法开拓新土地，中短期亦要设法腾出更多商业用地，如加快旧区重建，工厦转商厦，缓遏商厦租金升势。

其二，本港人才不足，创科人才尤甚。环球都在竞逐创科人才，若香港只靠本地人才，无疑自绑一手作赛，但科技企业纷纷申诉输入人才程序繁复，情况实需改变。例如，是否能落实科技园建议的人才配对制，创科企每聘请2名外地专才时，需聘1名本地专才，既保本地人饭碗，又放松人才输入。

第三，创科能否在本港发展，更视乎思维和法例能否与时并进。近期一个例子，是科大研发出全港首部无人车，却无法取得运输署批准在马路测试，当中涉及安全等法规问题，但新加坡、伦敦等却能从促进创科着眼，修改法规以既保障交通安全，又能让测试进行。本港过去制度并不利于打破现有框框的创新科技，特首林郑月娥明白问题所在，成立创新及科技督导委员会并亲自领军，但如何有效推行，仍需拭目以待。

提升营商环境当然重要，但香港经济要能迎上科技大潮，保住竞争力，亦需要推动创科，力追落后，此需政府、商界和市民都能转换脑筋，齐为创科拆墙松绑。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。