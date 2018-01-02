香港《经济日报》：内地经济稳中求进 须防两灰犀牛

（1月2日社评）

踏入2018年，内地经济承接去年的良好经济基础，为今年转型提供了空间。展望今年经济可望平稳发展，稳中求进，落实楼市改革，惟须提防国内外两灰犀牛夹击。

去年内地经济出乎意料地好，并未出现预期的人民币持续急贬和经济下滑局面，人币全年升6.7%，经济增速可望达6.9%，是7年来首次经济增速止跌回升。

随着经济回稳，让中央定调稳中求进，惟个中不无挑战，尤其国内外存在灰犀牛风险。灰犀牛是既存威胁，显而易见，惟很多人却视而不见。

国内有两个灰犀牛，其一是债务急升。国际清算银行数据指，内地债务占GDP比率为257%，企业债占比达135%，远高于80%的全球平均指标，穆迪和标普去年为此调低中国主权信用评级。但内地储蓄率达48%，是全球之冠，考虑到内地高储蓄率，高债务风险相对降低，惟中央不敢掉以轻心，续加强金融监管去杠杆防风险。

其二是楼市泡沫仍严重，中央去年不断加大楼控力度，透过因城施策挤楼泡，成功令一二綫城市楼市降温，三四綫城市去库存。中央决心落实楼是用来住，不是用来炒的政策，故今年是推动楼市改革的关键一年，透过租售同权、租购并举和建立楼市长效机制，让楼市由过往的投资性转为实用性。

至于国外灰犀牛亦有两个，其一是贸易保护主义抬头。美国对华钢材和铝材进行反倾销反补贴调查外，去年底还联同欧日在世贸会议上发联合声明，合作对抗扭曲市场的不公平行为，虽未点名中国，但显然在经贸上对华施压。

其次是储局持续加息和缩表，令中美息差收窄，再加上美国落实减税，可能令资金回流美国，使美元或会升值，人币走贬压力增大，如何防范资金外流和稳定滙价遂成中央密切关注议题。

面对国内外错综复杂的挑战，中央已严阵以待，一边加强对金融监管，防范重大风险，一边致力促进经济朝高质量发展，减低经济过分倚赖楼市，降低经济负面下行压力。人行实施稳健中性币策，透过多种货币政策工具，来应对美国加息缩表减税的叠加效应。

中央对内力控灰犀牛发生，守住不发生系统性风险，对外则力减灰犀牛冲击，把滙率和资金外流影响减至最低。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。