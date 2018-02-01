《明报》：遏阻中国国力投射 美国对华软硬围堵

（2月1日社评）

美国总统特朗普发表国情咨文，认为中国、俄罗斯不仅挑战美国经济和利益，还挑战美国的价值观，折射刻下美国以至西方世界愈益认为，中国崛起不仅冲击国际政经秩序，还开始动摇200多年来西方文明主导全球的优势。中国向全球投射硬实力和软实力，昔日美国在中国家门前施展的围堵策略，已不太管用。为此美国与西方盟友似乎正在调整策略，除了继续倚重传统军事外交手段对华「硬围堵」，亦愈益重视「软围堵」等其他方式，遏阻中国向外投射影响力。

美国前总统小布殊和奥巴马发表国情咨文，常视中俄为战略竞争对手，可是鲜有将中俄形容为「美国价值观」的威胁。今次特朗普的说法，强调意识形态对立，冷战思维强烈。最近华府先后发表《国家安全战略报告》及《国防战略报告》，均指中俄试图挑战美国地位，对美威胁超过恐怖主义，美国需要与中俄合作，更需要扩军应付这两个对手。特朗普国情咨文对中俄着墨不多，惟思路却与两份报告甚为一致。

眼下国际社会最关心的，是中美会否爆发大规模贸易战。近日美国宣布对太阳能电池板征收惩罚关税，矛头直指中国，隐然为中美贸易战打响第一枪，然而美国对华贸易逆差巨大，牵涉复杂结构因素，大打贸易战于事无补，更可能两败俱伤。中美经贸博弈，贸易战是施压手段而不是目的，特朗普亦未必愿意看到贸易战伤及己身。

看待当前中美经贸博弈，需要放在美国应对中国崛起的历史大框架思考。中国崛起摇撼近300年东西方格局，西方可以接受中国成为区域大国，却不愿见到中国成为世界头号大国，改写西方主导世界的格局。随着中国迈向建设社会主义强国的发展新阶段，西方担心失去主导世界地位，应对策略自然亦要进入新阶段，以往围堵中国的战略亦需调整。

1990年代初，西方以一系列军事外交部署和制裁围堵中国。借用美国学者约瑟夫·奈（Joseph Nye）的概念，当年西方靠的是典型硬实力（Hard Power）压制手段，谋求将中国局促一隅。可是过去20多年中国发展快速，影响力放射全球，远超西方想像。美国拉拢东南亚制华策略无果，所谓「第一岛链」也再封锁不了中国。「一带一路」倡议，不仅可能改写国际政经秩序，也是中国投射硬实力和软实力（Soft Power）的机会。

硬实力以强力令人屈服，软实力则以攻心为主，透过吸引的论述和形象，令别人心悦诚服。西方一向认为中国软实力薄弱，然而在很多发展中国家眼中，「中国模式成功」的论述，正是当前中国软实力所在。过去「中国制造」常被讥为次货，可是随着中国走出「世界工厂」发展阶段，推动产业升级，不少「中国制造」在西方已洗脱污名，成为中国软实力新本钱，华府报告甚至承认中国在人工智能、5G科技有力领导全球。

时移世易，美国和盟友单靠传统硬围堵作用有限，需要更多手段。西方围堵攻势，惯用经济制裁，可是面对中国崛起，西方现在还要以守为攻，趋势之一是以国家安全之名，封杀中国产品和企业，华为即属一例。以往西方常指控华为涉助中国窃取机密，可是现今华为无论在手机和通讯科技都名列前茅，既先进又便宜。最近华府阻止华为在美国出售新手机，甚至考虑破例由政府牵头研究5G网络，力求追上中国，向发展中国家输出美国5G网络、抗衡「一带一路」，突显华府认为需要以更多手段遏制中国影响力。德法意提出遏制中资在欧洲的收购热潮，亦反映相类思路。

经济封杀是强制手段，理论上仍属于硬围堵。为了反制中国冒升中的软实力，西方似乎亦有意加强「软围堵」舆论战，务求令各国民众对于中国的软实力和正面论述，产生怀疑和抗拒。最近西方政界学界不少人谈论「锐实力」（Sharp Power），认为中俄正打资讯战，以不光彩手段左右外国舆论，影响西方以至其他国家对中俄的观感，若说软实力是透过理念游说别人，锐实力则是以造谣诈骗手法蒙蔽别人。然而「锐实力」概念不过是新瓶旧酒。奈教授指出，它其实是「硬实力」的一种，早在冷战时代美苏都有运用，以不实论述「蛊惑」人心。

10多年前小布殊呼吁国际支持攻打伊拉克，便显然耍了不少「锐实力」手段，使用锐实力，肯定不是中俄专利。现在西方一些论者高谈中俄运用「锐实力」，不过是想强调「中俄说的是大话，我们说的才是真相」，归根究柢就是国际话语权之争，潜台词是渲染中俄威胁论，讨论锐实力，结果变成了对中俄「软围堵」舆论战的一部分。近日有西方媒体高谈，中国假意助非洲联盟兴建总部，实际暗搞窃听，是耶非耶无从判断，惟类似旨在打击中国形象、拖「一带一路」后腿的论述，未来势必愈来愈多。

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