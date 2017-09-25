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香港《经济日报》：内地限售加码 楼控剑指二三线市
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2017年9月25日 / 凌晨1点29分 / 1 个月前

香港《经济日报》：内地限售加码 楼控剑指二三线市

1 分钟阅读

（9月25日社评）

内地8个城市连日推出楼控加码新措施，凸显中央在十九大前后不但不放松楼控，还会加大力度遏抑楼市泡沫，将楼控焦点由15个一、二线热点城市，转往二、三线城市。

重庆、长沙、贵阳、石家庄等8个二线城市，自上周五晚起陆续推出新楼控措施，其中6个城市限制转售，限售期由2至5年不等。这是继3月40个城市集体调控楼市以来，首次再有集体遏抑楼市行动，虽说是地方政府自行出招，但背后或多或少有中央身影。中央楼控再加码，底因有三。

首先，这是中央对因城施策方针作出调整。去年一、二线城市楼价大升，但三、四线城市的楼宇滞销，当局遂提出因城施策调控楼市，在一、二线15个热点城市推出限贷、限购、限售和限价等措施来冷却楼市，但在三、四线城市却采取宽松措施，催谷去库存。此举令楼市出现两极化现象，一、二线楼价升势放缓，但三、四线升势凌厉。

在8月份，15个一、二线热点城市楼价较7月全面停止上涨，但长沙楼价按年急升16.5%，在70个大中城市中升幅居首，凸显楼控在15热点城市开始收效，但非重点的二线城市楼价却炽热，令中央觉得有必要将楼控焦点，由一、二线转移到二、三线城市。不排除中央还藉此抑制三、四线楼价上涨的预期心理，让炒家有所收敛。

其次是十九大举行在即，市场认为中央出于维稳需要，不会出台任何会影响楼市的新政策，以免造成金融震荡，加上一、二线的楼价似受控，憧憬中央会一如以往见好就收，楼控可望在十九大后放宽，以致内房股偷步炒上。

中央为免市场误判，故突然向非重点的二线城市出招，将最长限售期调升到5年，向市场传递楼控非短暂的信息，意味其他城市或跟随，限售或成楼控长效机制的新核心措施，显示中央在十九大后仍会加力挤楼市泡沫。

最后，中央近日严打消费信贷，就是发现自3月以来新增消费贷款多达3,700亿元，当中估计有3,000亿元违规流入楼市，故急出招堵塞炒家借消费信贷炒楼的漏洞。

由于楼泡严重，中央不会见好就收，反而因应因城施策所衍生的问题而作出调整，凸显中央挤楼泡的决心，楼控新措施将陆续有来，投资者短炒内房股须小心谨慎。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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