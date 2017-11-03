香港《经济日报》：储局新主席 鹰不得也鸽不得

（11月3日社评）

美储局新主席人选今晨已尘埃落定，不管是由大热的储局理事鲍威尔，还是由鹰派学者泰勒出任，退市都鹰不到哪里，也鸽不到哪里，未来一年只会沿着储局现行路径前进。

总统特朗普已从5个人选，包括鲍威尔、泰勒、现任储局主席耶伦、储局前理事沃什和白宫经济顾问科恩之间，筛走沃什和科恩。在最后3人中，特朗普多次赞扬耶伦，但强调要在储局打上自己印记，耶伦是民主党人，又反对放宽金融监管，令到跟她的币策相若的共和党人鲍威尔，遂被看高一线，与泰勒成大热人选。

市场认为鲍威尔呼声较高，相信他会沿用储局现时循序渐进加息路线，令政策有延续性，对经济不愠不火，符合美国以至市场利益。至于泰勒有可能是特朗普商人聘请CEO式的烟幕，藉此测试市场反应。若根据泰勒的法则，实质利率应为3.35%，比目前高2.2%，意味储局要加快加息步伐，势将对金融市场造成震荡。

但不论储局主席最终是鲍威尔出任，还是泰勒执掌，未来储局退市和币策都很可能鹰不到哪里去，也鸽不到哪里去，底因有二。

其一，不管谁做储局新主席，都要顾及经济现实。储局自2015年底至今慢步累计加息4次，并在上月展开缩表，但未碍经济稳步增长，上季增长为3%，核心PCE（个人消费支出平减指数）则只按年升1.3%，低于储局所订的2%目标。美股则不但未受影响，更不断创新高。

此凸显美国正处微妙状态，经济和金融市场既容许储局货币政策逐步正常化，但较快较急退市则可能掀起震撼，破坏目前的平衡，应智者所不取。何况上任以来几近毫无建树的特朗普，需要经济向好作为未来争取连任的本钱，要争取他的提名，候选人的币策正常化不可能太进取。

其二，在联邦公开市场委员会决策机制，有份投票的共12人，现时3人出缺，而新主席不管是鹰还是鸽，都不可能有像格兰斯班那样一言堂般的威望，在决定币策时，只会像前主席伯南克和现主席耶伦那样，要寻求议息成员共识。在不同意见成员的互相制衡下，决策不可能太鹰也不可能太鸽。

所以储局12月会再加多一次息，明年亦会温和缩表，假如情况许可，将会加3次息，若情况不就，可能加1至2次息，总之会暂时按既定路线图退市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。