FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
香港《经济日报》：储局新主席 鹰不得也鸽不得
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#财经视点
2017年11月3日 / 凌晨1点51分 / 1 天前

香港《经济日报》：储局新主席 鹰不得也鸽不得

1 分钟阅读

（11月3日社评）

美储局新主席人选今晨已尘埃落定，不管是由大热的储局理事鲍威尔，还是由鹰派学者泰勒出任，退市都鹰不到哪里，也鸽不到哪里，未来一年只会沿着储局现行路径前进。

总统特朗普已从5个人选，包括鲍威尔、泰勒、现任储局主席耶伦、储局前理事沃什和白宫经济顾问科恩之间，筛走沃什和科恩。在最后3人中，特朗普多次赞扬耶伦，但强调要在储局打上自己印记，耶伦是民主党人，又反对放宽金融监管，令到跟她的币策相若的共和党人鲍威尔，遂被看高一线，与泰勒成大热人选。

市场认为鲍威尔呼声较高，相信他会沿用储局现时循序渐进加息路线，令政策有延续性，对经济不愠不火，符合美国以至市场利益。至于泰勒有可能是特朗普商人聘请CEO式的烟幕，藉此测试市场反应。若根据泰勒的法则，实质利率应为3.35%，比目前高2.2%，意味储局要加快加息步伐，势将对金融市场造成震荡。

但不论储局主席最终是鲍威尔出任，还是泰勒执掌，未来储局退市和币策都很可能鹰不到哪里去，也鸽不到哪里去，底因有二。

其一，不管谁做储局新主席，都要顾及经济现实。储局自2015年底至今慢步累计加息4次，并在上月展开缩表，但未碍经济稳步增长，上季增长为3%，核心PCE（个人消费支出平减指数）则只按年升1.3%，低于储局所订的2%目标。美股则不但未受影响，更不断创新高。

此凸显美国正处微妙状态，经济和金融市场既容许储局货币政策逐步正常化，但较快较急退市则可能掀起震撼，破坏目前的平衡，应智者所不取。何况上任以来几近毫无建树的特朗普，需要经济向好作为未来争取连任的本钱，要争取他的提名，候选人的币策正常化不可能太进取。

其二，在联邦公开市场委员会决策机制，有份投票的共12人，现时3人出缺，而新主席不管是鹰还是鸽，都不可能有像格兰斯班那样一言堂般的威望，在决定币策时，只会像前主席伯南克和现主席耶伦那样，要寻求议息成员共识。在不同意见成员的互相制衡下，决策不可能太鹰也不可能太鸽。

所以储局12月会再加多一次息，明年亦会温和缩表，假如情况许可，将会加3次息，若情况不就，可能加1至2次息，总之会暂时按既定路线图退市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below