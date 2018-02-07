香港《经济日报》：联储局去杠杆 首波真正冲击显现

（2月7日社评）

美国长息急升，引发美股与环球股市连日急跌，是储局币策正常化带来的真正第一波冲击。加上过去十年的新元素，各种潜藏风险将在未来几年去杠杆中显现，震荡处处恐无法避免。

美国通胀预期升温，导致债息上周五升穿2.8厘，引发美股三大指数连续两日急跌，道指周一更急挫4.6%，两日累跌1,840点（7%），拖累全球股市连日暴泻。

现时说美股已转势、牛市终结是言之尚早。一来，美股这次大牛市是由2009年3月展开升浪，道指累升17,719点（2.67倍），过去两天只是回吐今年所有升幅。二来，股市从高位下跌逾20%才算踏入熊市，美股三大指数从历史高位下跌至今，跌幅介乎7%至8.5%。

故美股近日应只是大调整，亦是储局货币政策正常化的第一波真正冲击。环球市场经过近10年史无前例的量化宽松，风险意识几乎消失，各种资产市场包括债、股、楼等大为炽热，以至泡沫浮现，企业杠杆亦上升，市场高歌酣醉。

即使储局自2014年开始减买债，2015年底开始加息，到去年展开缩表，其间环球金融市场不无警号，但包括股市在内只有虚惊与小波动，直至过去两个交易日，才让市场真正感受到去杠杆所带来的冲击。

美债是今次环球股市跌市的元凶，美债被称为史上最大泡沫，能否软着陆固是整个退市、去杠杆的关键，惟昨日资金纷重投美债避险，令债息回落，市场甚至估计储局可能因而延后加息，反映美债危机暂或缓和。

但纵然储局推迟加息，也不会改变去杠杆的大方向，过程中或涌现很多潜藏危机，因除美债、企业债等明显风险外，在过去十年量宽时资产市场加入很多新元素，如交易所买卖债券（ETN或ETF）、人工智能（AI）机械人程式操盘、比特币等，究竟哪些会变成新风险，又将有甚么连锁反应，实难逆料。例如，外界推测，道指在周一曾15分钟内急挫逾800点，是由AI机械人程式操盘导致。

一如十年前次按危机初现时，表面看雷曼所占的次按债券不多，政府与市场都未觉大祸临头，结果却极其惨烈。在环球央行展开收水的去杠杆大潮下，新元素更增添环球市场的未知风险，投资者固须警惕在意，各地政府尤其财金当局更要步步为营。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。